Puig, rotund a Madrid: ‘Nou model de finançament ja i amb efectes retroactius’

Dimarts, 17 de gener de 2017 a les 15:00h

El president del Govern valencià exigeix, en la seua intervenció en la Conferència de Presidents, un nou escenari de finançament “més equitatiu” per a les autonomies a partir de setembre i amb efectes retroactius a partir de l’any 2014

El cap de l’Executiu ha demostrat tenir-ho molt clar pel que fa a les necessitats i demandes del poble valencià en l’important trobada de presidents autonòmics amb el president Rajoy: un nou model de finançament autonòmic i un acord que permeta fixar amb criteris objectius les inversions en infraestructures, entre altres.

RedactaVeu / Madrid / València



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reclamat, durant la seua intervenció en la Conferència de Presidents, un nou model de finançament que permeta dotar a les comunitats autònomes d'un escenari d'equitat ja a partir dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2018 i amb efectes financers retroactius a gener de 2014 –per a compensar el deute acumulat i mal funcionament. A més, ha considerat “prioritaris” un pacte d'estat en matèria de violència contra les dones i un acord que permeta fixar amb criteris objectius les inversions en infraestructures. En matèria d’Educació ha reclamat diàleg amb les comunitats en matèria educativa, i en l’aspecte social i solidari un acord per a l'acolliment de refugiats.





Compensació "pel deute acumulat i mal funcionament"



Puig ha advocat per aprovar un model “on totes les autonomies vegen compensat el seu deute acumulat pel mal funcionament dels anteriors models” per a, d'aquesta manera, començar de zero, i ha exposat en aquest sentit la “urgència” de fixar un horitzó temporal per a l'aprovació d'aquest nou sistema de finançament que no excedisca del 30 de setembre de 2017.



“L'actual sistema de finançament ha generat no solament un problema valencià, sinó també un "problema autonòmic", perquè són totes les comunitats autònomes les que necessiten un nou model que permeta evitar l'erosió de l'estat del Benestar. No és el moment ni del victimisme perifèric ni de la supèrbia centralista”, ha exposat Puig.



El cap del Consell considera “imprescindible” que el treball de la Comissió d'Experts incloga l'avaluació del cost que ha tingut per a les comunitats autònomes l'insuficient finançament, “almenys dels serveis públics fonamentals” i amb especial atenció a la Llei de Dependència.



Reformular la quantitat de recursos per a cada Administració



A més, per al Consell de la Generalitat, resulta “prioritari” reformular la quantitat total de recursos que rep cada Administració per a exercir en condicions d'igualtat les seues competències. Igualment, considera “fonamental” avaluar la possibilitat de reestructurar part del deute de les comunitats per a tornar “en un termini raonable” a la viabilitat financera de les comunitats.



La necessitat d’aprovar un nou sistema de finançament de les comunitats autònomes reclamada per Puig, cerca acabar amb la “insostenible” situació que pateix el País Valencià. De fet, Puig ha acudit a aquesta reunió després de desenvolupar una “labor de diàleg” amb tots els grups parlamentaris dels Corts i que s'ha estès també a les organitzacions sindicals i empresarials i també als expresidents.



Pacte d’Estat en violència contra les dones, i acord acolliment refugiats



D'altra banda, ha considerat, “inajornable” que s'aconseguisca un Pacte d'Estat en matèria de violència contra les dones que coordine i pose tots els serveis amb què compta el Govern d'Espanya, les comunitats i els ajuntaments.





Un moment de la reunió. Foto: GVA.



Igualment, Puig ha reivindicat la necessitat d'impulsar un acord en matèria d'inversió en infraestructures que prioritze les inversions basant-se en criteris objectius independents i que analitze dèficits existents com els que afecten el Corredor Mediterrani. Així mateix, ha considerat prioritària l'aprovació, en la Conferència de Presidents, d'un acord en matèria d'acolliment de refugiats entre l'Estat, comunitats autònomes i ajuntaments.



Acord per l’Educació



La Generalitat sol·licita també que, respecte al futur Pacte social i polític per l'Educació, es constituïsca un grup de treball format pel Ministeri d'Educació i representants de les administracions educatives de les comunitats autònomes del qual isca un nou impuls als programes de cooperació territorial. Puig ha proposat a més la creació d'un Fòrum Comú per la Transparència, el Bon Govern i la Regeneració Democràtica que permeta promoure la reparació ètica del polític i decisions exemplars en valors.



Una intervenció “constructiva” i allunyada “de fer creu i ratlla”



El cap de Gabinet del president, Arcadi España, ha destacat que la intervenció de Ximo Puig reflecteix la actitud “constructiva, de diàleg i allunyada del victimisme” d'algunes comunitats autònomes i de la supèrbia del Govern espanyol” davant la Generalitat. “El nostre tema central és el finançament", ha subratllat España, qui ha detallat que la Generalitat demana “una major concreció de la proposta del Govern d'Espanya d'iniciar els treballs en un mes” ja que “volem posar una data de finalització dels treballs i una data de retroactivitat, que és 2014, quan va caducar l'actual model”. “En segon lloc, hem plantejat no fer creu i ratlla, sinó estudiar el que ha passat durant aquests anys, especialment l'efecte del sistema sobre les comunitats infrafinançades amb l'objecte de cercar fórmules de compensació del deute acumulat per l’infrafinançament”.







