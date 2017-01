Neva a València

Dimarts, 17 de gener de 2017 a les 17:15h

L’oratge sembla està boig aquest dimecres al País Valencià. Mentre aquest migdia a les comarques Centrals i del Sud lluïa el sol després d’alguns dèbils ruixats matiners, la ciutat de València s’ha vist sorpresa per precipitacions en forma d’una lleugera aiguaneu -o neu granulada segons fonts expertes- que ha tacat de blanc per alguns minuts alguns carrers del centre i platges de la ciutat, i també alguns municipis de l’Horta (Picassent), la Safor i la Ribera Alta (Alberic i Antella). Al mateix temps, Emergències ha decretat l’ alerta per risc de nevades en la meitat sud del nostre territori i pel temporal marítim en el litoral Mentre els meteoròlegs tracten de definir amb exactitud el fenomen registrat aquest dimecres a l’Horta de València –fonts com Aemet apunten a les xarxes que es tracta de neu granulada - que mostra que a pesar que en superfície la temperatura està en procés de baixar, en altura l’aire és fred- el ben cert és que des de la nevada seca fina fins a la pluja, hi ha molts graus de transició (cristalls humits, flocs molls d’aigua o neu barrejada amb aigua líquida) i que aquestes precipitacions han causat la sorpresa de molts ciutadans, que no han dubtat en compartir les imatges i vídeos captades sobre aquest inusual fenomen meteorològic de les quals els deixem una selecció tot seguit.En el moment de redactar aquesta informació, la nuvolositat està pegada al litoral de la meitat sud del litoral del País Valencià. Si bé el canvi en la situació meteorològica ha començat a notar-se aquest dimarts -les primeres nevades s'han produït al nord d'Alacant-, segons AEMET, les precipitacions més copioses es produiran a partir del dijous al sud de València i el nord d'Alacant.El Centre de Coordinació d’Emergències ha decretat la preemergència nivell taronja per nevades en les demarcacions d’Alacant i València i pel temporal marítim en el litoral. Segons les previsions d’AEMET, dimecres s'esperen precipitacions de neu en cotes de 100-200 metres −200-400 metres a Alacant− i gelades a l'interior que, fins i tot, poden afectar punts propers a la costa. El CCE també ha decretat la preemergència nivell taronja per temporal marítim a les demarcacions de Castelló, València i el litoral nord d'Alacant per la previsió de fort vent i ones de 3 a 4 metres. des del CCE 'sha insistit que s'extremen precaucions per l'ona de fred, fenomen costaner i forts vents: “És aconsellable prendre les mesures preventives que es consideren necessàries i prestar en tots els municipis una especial atenció a les persones majors que visquen soles”.