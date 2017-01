Meteorologia baixa la cota i podria nevar a cent metres

Dimarts, 17 de gener de 2017 a les 17:30h

L'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, a través del Centre de Coordinació d'Emergències (CCE), ha decretat la preemergència nivell taronja per nevades en el litoral nord i interior de la demarcació d'Alacant i l'interior sud de la de València.Per tant, s'activa el Procediment d'Actuació davant el Risc de Nevades perquè els municipis afectats puguen començar a donar una resposta adequada davant les primeres nevades i les complicacions que puguen originar les mateixes en la xarxa viària.El canvi en la situació meteorològica ha començat a notar-se aquest dimarts. Les primeres nevades s'han produït al nord d'Alacant, però, segons AEMET, les precipitacions més copioses es produiran a partir del dijous al sud de València i el nord d'Alacant.Segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia, demà dimecres s'esperen precipitacions de neu en cotes de 100-200 metres (a Alacant, a 200-400 metres) i gelades a l'interior que, fins i tot, poden afectar punts propers a la costa.El Centre de Coordinació d'Emergències també ha decretat la preemergència nivell taronja per temporal marítim a les demarcacions de Castelló, València i el litoral nord d'Alacant per la previsió de fort vent i ones de 3 a 4 metres.La Diputació de València ha mobilitzat un dispositiu format per prop de 400 persones per fer front a possibles incidències de l’onada de fred. Per això mateix tenen preparades 200 tones de sal, que es llançaran a les carreteres per evitar en la mesura que siga possible la formació de plaques de gel, i 20 vehicles, comptant llevaneus i retroexcavadores, per fer front als problemes que puguen ocasionar les baixes temperatures. Quant als efectius humans, a les 60 persones que romanen en alerta en l'Àrea de Carreteres se sumen els més de 300 efectius de les brigades de Divalterra pendents de les cridades d'alerta que puguen arribar dels municipis valencians.