El PP d'Alacant fa la guerra pel seu compte en FITUR

Dimecres, 18 de gener de 2017 a les 00:00h

L’oferta turística valenciana a Fitur es distancia del malbaratament del passat

La fira de turisme es celebra a Madrid del 18 al 22 de gener.



SFJ / València.



Dimecres comença la XXXVII edició de Fitur, que es celebra en el recinte firal d’IFEMA, a Madrid, del 18 al 22 de gener. Cal diferenciar però, que els tres primers dies estan adreçats als professionals del secor turístic, mentre que els dies 21 i 22 s’obri al públic general.



L’Agència Valenciana de Turisme s’ha posat al capdavant de la participació valenciana, acollint al seu si les diferents marques turístiques, donant resposta a una aposta del Consell per “reforçar la idea d'unificar la imatge de la Comunitat Valenciana”, de manera que, seguint aquesta premissa, també s’ha unificat el disseny de l’estand global i la imatge, encara que es pretén “respectar la identitat i les singularitats de cada marca”.



Allunyant-se al màxim d’èpoques en què la Gürtel malbaratava recursos públics del valencians, quan Orange Market muntava l’estand des de 2005 fins a 2009 per 1,2 milions d’euros, en aquesta edició, la Generalitat, a través de l’Agència Valenciana de Turisme, engegà un concurs públic, per procediment obert, que guanyaren les empreses Viatges El Corte Inglés i ALAVES (Sant Vicent del Raspeig), les encarregades del disseny, construcció, muntatge i desmuntatge i transport de l’estand després de presentar “l’oferta econòmica més avantatjosa” per a les arques valencianes, un procediment que tindrà un cost de 421.675,47 euros més IVA (85.000€). Una altra particularitat que respon al raciocini és que l’estand firal és adaptable i reaprofitable, de manera que s’emprarà per a presentar l’oferta turística valenciana en altres huit fires durant aquest 2017.



Tot i això, el pressupost total per a la participació en la fira ascendeix fins als 900.000 euros, ja que cal pagar 233.311€ més l’IVA (23.000€) a IFEMA per drets d’explotació de la superfície. Tanmateix, aquesta xifra total és un 2,7% més barata que l’edició de 2016. La resta, fins als 900.000 euros, respon a despeses d’assistència de personal, de representació o publicitat.







Amb les xifres a l’horitzó de 24 milions de turistes, estimades segons l’Agència Valenciana de Turisme, i un rècord històric de més de 8 milions de turistes estrangers, la Generalitat arriba a FITUR amb un compromís, com és mostrar un tot un país dins dels 1.817m², com un territori “hospitalari, obert, amb una oferta turística singular i diferenciada”, on novament el territori tindrà un estand en la FITUR LGBT adreçat al turisme gai.



Característiques de l’estand



L’estand comptarà amb un total de 1.781 m² més els 36 m² de l’estand de FITUR LGBT, i té un cost de metratge de 233.311 euros més el 10% d’IVA. Estarà situat en el Pavelló 7 del recinte Firal Juan Carlos I, mentre que en el Pavelló 3 és on es troba l’estand LGBTCV.



El País Valencià participa en aquesta edició amb un estand conjunt, amb un espai únic on s'integren les sis marques territorials: Benidorm, Turisme València, Alacant, Costa Blanca, València Turisme i Castelló Mediterrani. Dins d’aquest s’hi troben integrades i representades les localitats valencianes que porten a la fira les seues particularitats, totes sota el paraigua de l’eslògan ‘Mediterrani en viu’.



Entre algunes novetats destaca l’alineació amb el turisme sostenible i accessible, una orientació per facilitar la tasca empresarial del sector i una especial rellevància per als Patrimonis de la Humanitat valencians declarats per la UNESCO, així com un tractament qualitatiu de les rutes turístiques com la Ruta dels Borja, la del Sant Grial, la dels Càtars, els Camins de Dinosaures o la Ruta de la Seda.



Platja, interior i pobles destacats



La Diputació de València estarà present a FITUR a través del seu Patronat de Turisme que comptarà amb una superfície de 180m² i que ha treballat “conjuntament” amb l’Agència Valenciana de Turisme, per ser millor i més competitius, per crear sinergies realment efectives en el sector”, com explicava la diputada de l’àrea, Pilar Moncho. Diferenciaran tres zones temàtiques: la costa, l’interior i una tercera per a localitats destacades. Tot plegat l’oferta turística de la demarcació conviu sota un lema: “Viure i sentir la vida valenciana”. Lluny queda també l’ostentació de Ferraris i les dones tractades com a objecte que acostumava a caracteritzar la presència de la Diputació de València durant els últims anys de l’era Rus.







En la zona de sol i platja participen conjuntament els municipis del Puig de Santa Maria, Sueca, Xeraco, Puçol i la Mancomunitat de la Valldigna i en la zona d'interior mostren la seua oferta els municipis d'Ontinyent, Algemesí, Alzira, Llíria, Bétera, Riba-roja de Túria, Xiva, Bunyol, Requena, Utiel, Aiora, Cofrents, Xàtiva i la Mancomunitat de la Vall d'Albaida. L'espai del Patronat també compta amb la presència destacada de les destinacions de Gandia, Cullera, Oliva, Sagunt i Canet d'en Berenguer.



El Patronat portarà fins a Madrid 15 Presentacions professionals, 14 actuacions folklòriques i 14 degustacions gastronòmiques, tot per promocionar i donar a conèixer els productes turístics valencians



“Gran desfilada” per Madrid



La Diputació d’Alacant s’hi presenta a FITUR també amb novetats, com un “ullet” al turisme d’interior de la demarcació i la promoció de les festes populars, tot i que sempre s’havia apostat fortament per la costa. El Patronat Costa Blanca tractarà de “posar en valor l’eix costa i interior”, en què s’ha apostat per una “gran ruta que vertebre” la demarcació. Tanmateix, la majoria d’activitats tindran lloc lluny de l’estand conjunt impulsat per la Generalitat a través de l’Agència Valenciana de Turisme, encara que hi tindran cabuda els municipis de les comarques del sud del País Valencià.



Sobre aquesta premissa, el Patronat ha ubicat el seu centre neuràlgic a la plaça de Callao, a Madrid, des d’on partiran diferents activitats que responen a una estratègia de “street màrqueting”, com ho ha qualificat la diputació. Una “Gran Desfilada Provincial” on participaran els Moros i Cristians de diverses localitats de les comarques del sud, junt a confraries de la Setmana Santa i de Carnestoltes que conclourà en la Porta de Sol. L'objectiu d'aquesta “original proposta”, segons afirmava la diputació d’Alacant és “promocionar a Madrid les festes locals de la Costa Blanca, algunes d'elles declarades d'Interès Turístic Internacional o Nacional”, una idea que es recolza en “l'èxit de l'experiència pilot de l'anterior”, i que ara duran a terme amb “un gran desplegament tècnic en el centre de Madrid, redoblant la presència de festers pel que fa a 2016 i posant en valor el millor de les nostres tradicions per a ampliar el radi d'acció i de repercussió”.







Com a novetat enguany, s’ha anunciat la participació de bandes de música de diferents localitats, així com una representació de les Festes de la Reconquesta d'Oriola, la Rondalla del Pinós, la Colla de Monòver o la Dama d’Elx. A més, la desfilada es podrà seguir en directe, via streaming, a través de la web del Patronat Costa Blanca.



Tot i que la Diputació d’Alacant farà la guerra pel seu compte, la Costa Blanca tindrà un lloc en l’espai comú, impulsat per l’Agència Valenciana de Turisme, junt amb la resta de marques turístiques, i disposarà d'una superfície de 163 metres quadrats des dels quals es promocionarà tota l'oferta dels 141 municipis segmentada per productes.



Banyat pel Mediterràni



La Diputació de Castelló arriba a FITUR amb la finalitat de mostrar els 135 pobles de la demarcació. Aprofitaran l’espai que els ofereix l’estand de l’Agència Valenciana de Turisme, per aportar informació del turisme de costa i nàutic, turisme rural, turisme familiar, turisme de salut, turisme actiu i esportiu, turisme patrimonial, turisme de festivals, Castelló Ruta de Sabor i empreses de turisme de Castelló. En aquest sentit, destaca Castelló Ruta de sabor com una de les grans apostes de la diputació, on es mostrarà “l’atractiu de la gastronomia” de les comarques del nord, “la qualitat dels productes autòctons” aprofitant les diferents denominacions d’origen.



No obstant això, el Patronat de Turisme, ha col·laborat “permanentment” amb l'Agència Valenciana de Turisme, com afirmaven a finals de 2016, i disposarà d'un espai de més de 160 metres quadrats “perquè tot ajuntament que vulga promocionar la seua marca turística i els seus encants, així com les empreses que vulguen comercialitzar els seus productes en la major fira del turisme nacional, puguen fer-ho amb les majors garanties d'èxit”, afirmava el diputat de l’àrea Andrés Martínez.



A l’aixopluc del lema ‘Castelló Mediterrània’, es mostraran els 9 productes turístics diferenciats. Amb una inversió de 5,1 milions d’euros, el govern provincial s’ha marcat un eix estratègic que passa per accions promocionals adreçades als països potencials emissors de turistes a través dels vols regulars existents amb l’Aeroport de Castelló.





Com a novetat enguany, s’ha anunciat la participació de bandes de música de diferents localitats, així com una representació de les Festes de la Reconquesta d'Oriola, la Rondalla del Pinós, la Colla de Monòver o la Dama d’Elx. A més, la desfilada es podrà seguir en directe, via streaming, a través de la web del Patronat Costa Blanca.Tot i que la Diputació d’Alacant farà la guerra pel seu compte, la Costa Blanca tindrà un lloc en l’espai comú, impulsat per l’Agència Valenciana de Turisme, junt amb la resta de marques turístiques, i disposarà d'una superfície de 163 metres quadrats des dels quals es promocionarà tota l'oferta dels 141 municipis segmentada per productes.La Diputació de Castelló arriba a FITUR amb la finalitat de mostrar els 135 pobles de la demarcació. Aprofitaran l’espai que els ofereix l’estand de l’Agència Valenciana de Turisme, per aportar informació del turisme de costa i nàutic, turisme rural, turisme familiar, turisme de salut, turisme actiu i esportiu, turisme patrimonial, turisme de festivals, Castelló Ruta de Sabor i empreses de turisme de Castelló. En aquest sentit, destaca Castelló Ruta de sabor com una de les grans apostes de la diputació, on es mostrarà “l’atractiu de la gastronomia” de les comarques del nord, “la qualitat dels productes autòctons” aprofitant les diferents denominacions d’origen.No obstant això, el Patronat de Turisme, ha col·laborat “permanentment” amb l'Agència Valenciana de Turisme, com afirmaven a finals de 2016, i disposarà d'un espai de més de 160 metres quadrats “perquè tot ajuntament que vulga promocionar la seua marca turística i els seus encants, així com les empreses que vulguen comercialitzar els seus productes en la major fira del turisme nacional, puguen fer-ho amb les majors garanties d'èxit”, afirmava el diputat de l’àrea Andrés Martínez.A l’aixopluc del lema ‘Castelló Mediterrània’, es mostraran els 9 productes turístics diferenciats. Amb una inversió de 5,1 milions d’euros, el govern provincial s’ha marcat un eix estratègic que passa per accions promocionals adreçades als països potencials emissors de turistes a través dels vols regulars existents amb l’Aeroport de Castelló.