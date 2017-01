Les beques de periodisme Josep Torrent investiguen temes d'interès per als valencians

Dimecres, 18 de gener de 2017 a les 00:00h

La Unió de Periodistes Valencians i la Diputació de València han signat un conveni per impulsar les beques de periodisme d'investigació que porten el nom del desaparegut Josep Torrent amb les quals es vol mostrar “el compromís d'una democràcia militant” i amb què es podrà realitzar un treball “rigorós, reflexiu i amb major capacitat d'indagació” per part dels professionals de la informació, segons ha assenyalat aquest dimarts el president de la corporació, Jorge Rodríguez.El conveni té un any de durada i podrà prorrogar-se dos anys més. La iniciativa està finançada amb 9.000 euros de part de l'organisme provincial i amb 3.000 de part de la Unió de Periodistes i les quatre beques centraran els seus objectius en temes d’interès per a la societat valenciana.Per la seua banda, el president de la Unió de Periodistes, Sergi Pitarch, ha reconegut que aquesta iniciativa facilitarà als professionals beneficiaris de la beca “eixir de les dinàmiques dels mitjans de comunicació i anar més enllà, sobretot per abordar temàtiques que no estan donant-se en els mitjans”.Segons Pitarch, aquesta convocatòria, a la qual poden presentar-se periodistes i estudiants d'últim curs de Periodisme, comptarà amb un jurat format per set professionals de reconegut prestigi, amb diferents sensibilitats periodístiques i un repartiment paritari.La viuda de Josep Torrent, Julia Hernandis, ha rescatat una de les frases més pronunciades pel mític periodista valencià, que donarà nom a les beques: “Ser periodista és descobrir tot allò que el poder intenta ocultar”.L'objectiu de l'acord que s'ha signat aquest dimarts és la convocatòria de les quatre beques de periodisme d’investigació Josep Torrent, sobre temes d’interès per a la societat valenciana i l'edició dels treballs resultants formarà part del conjunt de llibres del catàleg de la Institució Alfons el Magnànim.