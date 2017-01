La serra de Bèrnia registra la primera nevada de l’any

Dimarts, 17 de gener de 2017 a les 18:45h

La neu comença a fer acte de presència al País Valencià. Així, la serralada de Bèrnia −i altres punts de la Marina Baixa− ha registrat aquest migdia de dimarts una lleugera nevada, tal com es pot comprovar en el vídeo que acompanya aquesta informació, que es produeix després de la registrada aquest matí al cim d’Aitana i de les precipitacions en forma de neu granulada que han afectat a primeres hores d'aquesta vesprada i durant uns minuts la ciutat de València i diferents municipis de la Ribera i la Safor A més, a més, també el cim del Montdúver (la Safor) ha quedat cobert per una fina capa de neu, així com el paratge alcoià de la Font Roja.Segons les previsions d’AEMET, aquest dimecres s'esperen precipitacions de neu en cotes de 100-200 metres (a les comarques del Sud, a 200-400 metres) i gelades a l'interior que, fins i tot, poden afectar punts propers a la costa. A més, també s’ha decretat la preemergència nivell taronja per temporal marítim a les demarcacions de Castelló, València i el litoral nord d'Alacant per la previsió de fort vent i ones de 3 a 4 metres.