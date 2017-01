Puig, ‘extraordinàriament satisfet’ pel compromís de renovar enguany el sistema de finançament

Dimarts, 17 de gener de 2017 a les 21:15h

El president destaca el “canvi d'actitud del Govern” espanyol, que “no té res a veure amb el passat” i expressa la seua satisfacció, ja que “aquest és el camí”. “Fins i tot he vist un Montoro absolutament més dialogant”, afirma

El cap de l’executiu apunta que “ha sigut extraordinàriament positiu” el compromís del Govern per fer del 2017 l'any en què es canvie el model de finançament.

Madrid / EP



El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat, aquest dimarts, després de la VI Conferència de Presidents, que aquesta trobada "ha sigut extraordinàriament positiva" per situar sobre la taula els problemes en un àmbit multilateral i ha destacat especialment el compromís del Govern per fer del 2017 l'any en què es canvie el model de finançament.



Així s'ha pronunciat en roda de premsa el dirigent valencià, que ha subratllat que en la proposta inicial no hi havia una data clara límit per a aquesta reforma del model, però el País Valencià ha reivindicat que es donarà aquest any com a termini. “Ací comença tot”, ha dit, per agregar que a partir d'ara el treball correspon a la comissió d'experts en finançament, que ha d’aconseguir un acord.



També ha destacat en declaracions als mitjans el canvi d'actitud del Govern espanyol, que “no té res a veure amb el passat” i que “està fent de la necessitat, virtut”. “Aquest és el camí”, ha dit, per agregar que, fins i tot, ha vist un ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, “absolutament més dialogant”.



Puig també ha defensat l'harmonització fiscal perquè “si en 1 hora i 40 minuts pots pagar o no pagar, al final la gent prefereix no pagar” i ha explicat que encara que la Comunitat de Madrid no és un paradís fiscal en sentit estricte, “hi ha dúmping fiscal” i és una qüestió ètica que s'òbriga un debat sobre la coresponsabilitat fiscal i aconseguir una fórmula perquè no hi haja “competència deslleial”.