La neu arriba a nivell del mar al País Valencià

Dimecres, 18 de gener de 2017 a les 08:45h



Xavier Pérez / València.



Els pronòstics s’han complit i hui dimecres continua nevant a molts pobles del País Valencià, concretament als del Comtat, la Marina Alta, l’Alcoià i la Vall d’Albaida. Pobles com Benillup, Agres, Dénia-Montó, Parcent, Pego, Albaida, Ontinyent, Bocairent i d’altres de les comarques centrals i del Sud estan vivint un episodi meteorològic siberià. Impressionants han sigut també les precipitacions en forma de neu a la Serra d’Aitana, Alcoi i la Vall de Gallinera.



Aquesta matinada també han caigut volves de neu a cotes molt baixes com Alzira, Teulada, Gata de Gorgos, Xàbia o Pego, entre altres localitats.



Quant a les temperatures, impressionants són les mínimes d’aquesta matinada, on destaca Sant Joan de Penyagolosa amb una mínima -12,7º negatius. Una de les temperatures més baixes de tot l’Estat, segons Avamet Pel que fa al trànsit, cal destacar l’embús que hi ha per la neu a l’AP7 a Gata de Gorgos.Seguiu la nevada i les temperatures des d’ací , pàgina de AVAMET.