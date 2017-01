Dimecres, 18 de gener de 2017 a les 10:00h

L’Ajuntament suspèn les classes d’Infantil i Primària

Etiquetes

Alcoi, Neu



SJF / RedactaVeu.



Des de les 8h d’aquest dimecres, la neu, tal com predeien les agències de meteorologia, està fent acte de presència en les comarques centrals del País Valencià. La quota de neu ha arribat a zero i ha cobert amb un mantell blanc els carrers de Xàbia a la Marina.



De moment, però, sembla que la major precipitació de neu es concentra a Alcoi (l’Alcoià), on l’Ajuntament s’ha vist obligat a demanar precaució i evitar l’ús de vehicles. L’Administració local també ha suspès les classes d’Educació Infantil i Primària i ha demanat als alumnes d’Educació Secundària (ESO) que romanguen a les classes amb normalitat a l’espera de veure l’evolució meteorològica.