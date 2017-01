L’Audiència arxiva l’última de les cinc querelles contra la diputada Rosa Pérez (EUPV)

Dimecres, 18 de gener de 2017 a les 11:00h

L’Audiència Provincial de València ha desestimat el recurs d’apel·lació de l’empresa gestora de l’Espai Rambleta, la mercantil ‘Bulevar del Arte y de la Cultura (BAC)’, propietat de José Adolfo Vedri, contra l’arxiu decretat pel Jutjat d’Instrucció número 5 de València.Aquesta és la darrera querella que s’arxiva de les cinc interposades contra la diputada provincial d’Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, denunciant del cas Taula. En aquest cas concret, els querellats eren, a més de Pérez Garijo, l’exdiputat autonòmic per EUPV, Ignacio Blanco; els exregidors de l’Ajuntament de València per aquesta formació, Amadeu Sanchis i Rosa Albert, i Esquerra Unida del País Valencià.Els fets es remunten al mes de maig de 2015, quan Rosa Pérez Garijo, Ignacio Blanco, Amadeu Sanchis i Rosa Albert van comparèixer en roda de premsa per tal de denunciar les presumptes irregularitats de la construcció i explotació del Centre Cultural La Rambleta, que hui són objecte d’investigació en el cas Taula. En resposta a les declaracions vessades pels aleshores càrrecs públics d’EUPV, l’empresa gestora de l’Espai, la mercantil ‘Bulevar del Arte y de la Cultura (BAC)’, propietat de José Adolfo Vedri, va interposar una querella per un delicte de calúmnies, que va ser arxivada provisionalment pel Jutjat d’Instrucció número 5 de València en data de 22 de setembre de 2016 i que ara ho és de manera definitiva per l’Audiència.La resolució del Tribunal que poden llegir en el document adjunt d’aquesta notícia, confirma l’arxiu definitiu de la querella, de manera que es posa fi a les cinc querelles interposades contra la denunciant del cas Taula, una decisió judicial sobre la qual Rosa Pérez ha mostrat la seua completa satisfacció.