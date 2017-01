Marina Albiol denuncia a Europa el magatzem de la nuclear de Cofrents

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 00:00h



RedactaVeu / Brussel.les.



La portaveu d’Esquerra Unida al Parlament Europeu, Marina Albiol, ha formalitzat una pregunta a la Comissió Europea en què alerta del projecte de Magatzem Temporal Individualitzat que Iberdrola vol construir per al combustible que gasta la central. Arreplegant la denúncia formulada per Ecologistes en Acció, Albiol subratlla que “el projecte no inclou una avaluació de l’afecció als espais inclosos en la Xarxa Natura 2000, com tampoc sembla que incloga una avaluació dels impactes radiològics, ja que el Ministeri de Medi Ambient sembla que passa per alt importants aspectes del projecte, esperem que Europa vigile ben de prop la construcció del magatzem”.



Segons entitats ecologistes, el magatzem es projecta sense una justificació tècnica i, per tant, es pot entendre que l’objectiu és perllongar la vida útil de la central: “La vida útil de la Central Nuclear de Cofrents acaba l’any 2024. Per tant, la prioritat hauria de centrar-se a gestionar el seu tancament definitiu; qualsevol altra gestió respecte a improvisacions per mantenir la central activa suposa elevar el risc d’accident amb unes conseqüències que podrien ser gravíssimes”.



“Una vegada més, s’està impedint a la ciutadania l’accés a la informació completa i correcta, tal com reconeix el Conveni d’Aarhus, un fet especialment greu tractant-se d’una central nuclear amb el perill que comporta qualsevol incidència allà”, assenyala Albiol, tot recordant que recentment la presidenta de la Comissió de Peticions de l’Europarlament, la liberal Cecilia Wikström, recordava a les autoritats espanyoles i valencianes que el medi ambient està per preservar-lo: “A Brussel·les és constant tractar aspectes relacionats amb irregularitats respecte al medi ambient, especialment temes que arriben des del País Valencià: la línia de Molt Alta Tensió de Castelló, la protecció de l’aqüífer d’Alcoi, els plans urbanístics per a Cala Mosca a Oriola... Ara, una vegada més, hem de buscar l’empara d’Europa en un nou projecte que amenaça el medi i la salut de les persones anteposant els beneficis empresarials d’una companyia energètica per damunt de la seguretat i la preservació del patrimoni natural comú. Per això, hem de reclamar a la Generalitat Valenciana una defensa decidida i valenta del nostre medi, perquè trobem que en massa ocasions els col·lectius ecologistes i conservacionistes, o la mateixa ciutadania, han de defensar-se pels seus propis mitjans d’abusos que posen en greu risc la pervivència del medi”, comenta Albiol.