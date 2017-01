La neu cobreix les platges d'Oriola i deixa Xàbia incomunicada amb Dénia pel Montgó

Dimecres, 18 de gener de 2017 a les 12:30h

La nevada registrada en la matinada d'aquest dimecres sobre la zona litoral de la demarcació d'Alacant ha cobert les platges d'Oriola i ha deixat incomunicada per moments a la localitat costanera de Xàbia.Aquest últim municipi manté tallat al tràfic la carretera de les Planes que enllaça la localitat amb Dénia a través del Montgó, encara que ja s'han reobert les calçades que uneixen Xàbia amb Gata de Gorgos i Jesús Pobre, també tallades a primera hora del matí.Segons ha confirmat a Europa Press l'alcalde de Xàbia, José Chulvi, les classes s'han suspès davant l'alerta per neu. A més, ha indicat que el municipi no rebia la visita de la neu des de la intensa nevada de 1983.Per la seua banda, aquest dimecres en les platges d'Oriola Costa han clarejat sota la neu, que a meitat de matí s'ha desplaçat, encara que amb menor intensitat, cap al centre de la ciutat, segons han informat fonts municipals.La nevada s'ha concentrat en zones com la platja de Campoamor o el camp de golf La Rambla, encara que els primers flocs es deixaven veure a l'entorn de l'Ajuntament entorn de les 11.00 hores. Les fonts consultades han assegurat que l'última nevada de la qual hi ha constància es va produir fa una dècada, amb la mateixa intensitat, i que l'última de gran importància es va registrar en 1987.Així mateix, l'Ajuntament d'Alacant ha confirmat que la situació és de normalitat en el centre urbà i en les partides rurals, malgrat que plovia lleugerament, igual que succeïa a Elx. Per la seua banda, a Alcoi va nevar aquest dimarts a la vesprada però ja no ho ha tornat a fer en tota la nit.