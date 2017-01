El temporal de neu deixa més de 27.000 alumnes sense classes

Dimecres, 18 de gener de 2017 a les 12:30h

EP / València.



14 municipis del País Valencià, la majoria d'ells de les comarques del Sud, han suspès les classes aquest dimecres a causa de la neu caiguda en diferents punts del territori valencià pel temporal de fred. Els alumnes afectats superen els 27.700, segons les dades facilitades a Europa Press per la Conselleria d'Educació.



Les localitats on s'ha optat per que els xiquets no acudisquen hui a les aules són Albaida, on 1.229 estudiants no han acudit als centres CEIP Covalta, CEIP Elías Tormo, al primer cicle municipal La Vila i l’IES José Segrelles, i Alcoi, on 9.500 no han acudit al CEE Tomás Llácer, CEIP El Romeral, CEIP Horta Major, CEIP Miguel Hernández, CEIP Sant Vicent, CIPFP Batoi, al primer cicle El Partidor, eI cicle municipal Batoi, primer cicle EI Jesuset del Miracle, primer cicle municipal EI Zona Nord, l’IES Andreu Sempere, l’IES Cotes Baixes i l’IES Pare Vitòria.



A Benissa, han resultat afectats 1.581 alumnes del CEIP Manuel Bru, CEIP Pare Melchor i de l’IES Josep Iborra; a Biar, 706 escolars del CEIP Mare de Déu de Gràcia, eI primer cicle municipal i l’IES de Biar; a Cocentaina, 1.397 del CEIP Real Blanc, CEIP Sant Joan Bosco, eI primer cicle municipal Sant Hipòlit Màrtir i l’IES Pare Arqués. A Dénia, 7.013 alumnes de CEE Comarcal Raquel Paya, del CEIP Cervantes, del CEIP Els Vessanes, del CEIP Llebeig, del CEIP Montgó, del CEIP Pou de la Muntanya, deI primer cicle municipal L'Escoleta, de l’IES Historiador Chabàs, l’IES Maria Ibars, l’IES número 3, el CEIP Pare Pere (Jesús Pobre), el CEIP La Xara, eI primer cicle municipal i Mestra Vicenta Estela (La Xara) tampoc no han pogut acudir a les classes dels seus respectius centres.



Tampoc han anat a classe més de 800 escolars a Gata de Gorgos, del CEIP Santíssim Crist i l’IES Matemàtic Vicent Caselles Costa i 986 estudiants de Pego, del CEIP Ambra, CEIP Carolina Sala, CEIP Rosalia Bondia i l’IES Enric Valor. Als Poblets, els 152 escolars del CEIP Ausiàs March i, a Senija, 22 del CEIP L'Era, també s’han hagut de quedar a casa.



Completen la llista Teulada-Moraria, on no han rebut classe 385 xiquets del CEIP Cap d'Or, del CEIP Sant Vicent Ferrer i de l’IES de Teulada; 339 del Verger, del CEIP Segaria i EI Municipal; 3.410 de Xàbia, del CEIP Graüll, CEIP L'Arenal, CEIP Port de Xàbia, CEIP Trenc d'Alba, CEIP Vicente Tena, IES Antoni Llidó i IES número 1; i 211 del CEIP Verge Pobre de Xaló.