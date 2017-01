Nou atac lingüístic: ‘Que costumbre tenéis en este pueblo de hablar valenciano’

18 de gener 15.10h

En l'hospital de Sagunt passa el mateix ,inclós molta de la gent que esta en les distintes recepcions (dels metges i infermeres ni parlem) no són capaços d'entendre el valencià , no ho entenen o no els dóna la gana entendre-ho (de tot hi ha) , per la meua part ja he posat una queixa , no és prou de lamentar-se cal denunciar ser actius i combatius , hi ha "que fer país"