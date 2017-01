Les ‘manipulacions’ per ‘obstaculitzar’ la reversió de l’Hospital de la Ribera

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 00:00h



RedactaVeu / Alzira.



La Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de la Ribera ha lamentat "la manipulació" de les paraules de l’excomissionat José Sanfeliu sobre la creació d'una borsa de treball, per la qual va dimitir dissabte passat, i atribueix aquest fet a un intent d’"obstaculitzar" el procés de reversió en aquest departament.



L'entitat ha apuntat, en un comunicat, que s'ha volgut "desacreditar la qualitat assistencial de la sanitat pública de gestió directa i els agents públics que defensen aquesta alternativa".



Sobre aquest tema, han explicat que l’excomissionat va oferir una xarrada el passat 28 de novembre en el saló de Plens de l'Ajuntament d'Alberic per "donar una mica de llum a les pressions" de l’UTE respecte del final de la concessió que conclourà el 31 de març de 2018, a la qual van assistir unes 50 persones de diferents associacions, sindicats, partits polítics, entitats i particulars i, fins i tot, càrrecs polítics del PP d'ajuntaments de la zona.



Segons la Plataforma, una veïna de la comarca, infermera de professió que no ha pogut treballar en aquest departament, va manifestar "el descontent i la indignació" dels veïns que no han pogut treballar en el Departament de la Ribera perquè "la UTE, durant 15 anys, no ha tingut cap criteri a l'hora de contractar el personal" i perquè "per treballar en La Ribera havies de conèixer algun dels directius o polítics del Govern anterior".



A més, criticava que la UTE, amb la "connivència" de l'anterior Govern, "també havia bloquejat" la possibilitat de trasllat. Per açò, li va preguntar com podran optar a trasllats o a poder demanar, en les pròximes oposicions, aquestes places els treballadors que estan en altres departaments que són d'aquesta àrea i que han concursat en unes oposicions, segons les mateixes fonts.



Com a resposta a aquesta reflexió en veu alta, el Comissionat va efectuar les declaracions que han provocat la seua dimissió. Sobre aquest tema, la Plataforma ha recalcat que "en cap moment", ningú dels presents "van interpretar, o almenys ningú ho va manifestar públicament, aquest suposat escàndol que ha circulat en les xarxes socials, majoritàriament en cercles pròxims a Ribera Salut".



"És veritat que el Comissionat va apuntar que calia esperar a 2018, 458 dies, per tenir una borsa de treball en què podran inscriure's tots aquells, familiars, amics, etc. que hui no podien. També és veritat que va especificar que llavors es produirien els trasllats dels veïns de la Ribera que llavors van poder demanar-ho", ha afegit.



La Plataforma no entén que per demanar obrir una borsa de treball per optar a treballar en La Ribera, "i que ha sigut reiteradament demanada pels sindicats i Junta de Personal”, es manipule maliciosament les paraules de l’excomissionat.



"Ens hauria agradat que tots els que ara s'escandalitzen per aquestes afirmacions d'obrir una borsa per poder apuntar-se públicament, amics, veïns i familiars, treballadors tots, en igualtat de condicions, mèrit i oportunitat, ho hagueren expressat no ara, sinó fa més de 15 anys, que són els que la UTE ha gestionat el treball de forma impúdica de la major empresa de la comarca", ha conclòs.