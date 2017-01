La GVA tracta de frenar els atacs de la Guàrdia Civil i la Policia als valencianoparlants

Dimecres, 18 de gener de 2017 a les 14:00h

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, Vicent Marzà, acompanyant pel director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, s'ha reunit amb el delegat del Govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, per lliurar-li un informe amb casos de discriminació lingüística que s'han produït al territori valencià per part dels cossos i forces de seguretat de l'Estat espanyol. L’últim d’aquest desafortunats fets, amb agents de la Guàrdia Civil involucrats, va ocórrer amb el regidor de Podem a Gata (la Marina Alta), Jaume Monfort. Tot just, aquest dimecres, La Veu feia públic un, en aquest cas en l’àmbit sanitari.Durant aquesta reunió, segons apunta la conselleria, Marzà ha lliurat al delegat del Govern espanyol un informe on es detalla el marc normatiu que empara els drets lingüístics dels valencians per part de les administracions, les recomanacions del Comitè d'Experts del Consell d'Europa sobre les llengües regionals, així com l'exposició de diferents casos de discriminació lingüística per part dels serveis públics que depenen directament de l'Estat espanyol, els incompliments dels compromisos adquirits amb la creació del Consell de les Llengües Oficials en l'Administració de l'Estat i l'Oficina de les Llengües Oficials. L’informe també recull les propostes que planteja la Generalitat per solucionar els casos de discriminació lingüística per part d’aquests serveis públics al País Valencià.Així, l’informe aporta tres mesures per tractar de solucionar aquest degoteig de discriminacions. Per una banda, es proposa un pla de formació lingüística en valencià i d'informació sobre la normativa i drets lingüístics per al personal de l'Administració de l'EstatPer altra banda, es proposa que s'active el Consell de les Llengües Oficials en l'Administració de l'Estat i, finalment, que la Delegació del Govern espanyol faça un seguiment dels casos de discriminació lingüística que es produïsquen al territori valencià i adopte les mesures que necessàries.“L'objectiu és bastir ponts de col·laboració entre administracions per assegurar els drets de les valencianes i dels valencians en matèria lingüística i que els cossos i forces de l'Estat coneguen aquests drets i reben una formació adequada per assegurar un bon servei a la ciutadania valenciana i respectar tots els valencians i valencianes per igual, sense discriminar-los per raons de llengua”, ha afirmat el conseller sobre la finalitat d’aquesta reunió.