Avís roig a les comarques centrals per l’augment de les nevades

Dimecres, 18 de gener de 2017

València.



L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat l'avís roig per neu a les comarques centrals del País Valencià, tant a les d’interior com a les costaneres, mentre que per a la resta del territori manté el nivell taronja, segons ha informat a través del seu compte de Twitter.



Aemet també ha destacat que la fase més intensa de l'onada de fred es registrarà a partir de la pròxima nit. Per a aquest dijous, s'esperen precipitacions persistents, sobretot en el sud de la demarcació de València i el nord de la d'Alacant i no es descarta que tinguen una intensitat forta



A més a més, el 112 també ha emès un últim comunicat a través de Twitter on informa que es manté la preemergència per fenòmens costaners en el litoral de tot el territori per ones de tres metres amb vent del nord-est.





