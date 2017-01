Els fets de la ‘Primavera valenciana’ i el teatre marca Xavi Castillo arriben a l’Escalante

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 00:00h

Tot i que l’Escalante es troba encara analitzant a través dels tastos, els desperfectes de la seua estructura i que la seua activitat es troba desplaçada a hores d’ara al Teatre el Musical (TEM) del Cabanyal, el centre teatral depenent de la Diputació de València continua produint i apostant per “potenciar” el teatre d’autoria valenciana. Així, han avançat que aquest mes de febrer s’estrenaran dos produccions pròpies que “aprofundeixen en la nostra història més recent i que viatgen per les ribes del temps”, ja que, per una banda, el TEM acollirà l’estrena de Vives, de la companyia El Punto G, i per altra, Els viatgers del temps, de Pot de Plom Teatre.Coincidint amb el cinquè aniversari del que es va denominar "Primavera valenciana" s'estrenarà Vives. Una obra d’El Punto G, dirigida per Gabi Ochoa, que acostarà els estudiants de Secundària i el públic en general als successos reals esdevinguts en l'Institut Luis Vives de la ciutat de València al febrer de 2012. Una proposta escènica que pretén fer una reflexió sobre l'educació, sobre la seua evolució i involució, i sobre el llibre com a bé material i espiritual. El TEM la mantindrà en cartell del 8 al 12 de febrer, i oferirà funcions escolars els dies 8, 9 i 10 de febrer.Posteriorment arribarà a l’Escalante Els viatgers del Temps, una creació de Pot de Plom Teatre dirigida per Xavi Castillo. Una obra en què descobrirem una intrèpida companyia de còmics ambulants que en realitat són un grup de científics, i el seu “carromato” és un prototip de màquina del temps amb la qual es transporten a diferents èpoques i mons imaginaris per a completar les seues recerques, amb la qual l’humor, l’art i la diversió està garantida. El TEM tindrà en cartell Els viatgers del Temps del 15 de febrer al 23 de març.