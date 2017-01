Un diputat del PP es burla de la intervenció en valencià de Graciela Ferrer

Dimecres, 18 de gener de 2017 a les 17:00h

Aquest dimecres ha tingut lloc a les Corts la comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Durant la sessió parlamentària ha intervingut Graciela Ferrer , la diputada i portaveu de Compromís en les comissions de Medi Ambient i secretària de la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes. Ferrer, tot i haver nascut a Mar de Plata (Argentina) ha fet bona part de la seua formació acadèmica al País Valencia i parla valencià, com es pot veure en el vídeo que recull la intervenció de la parlamentària durant la sessió d’aquest dimecres.Un instant posterior a la intervenció de Ferrer, el parlamentari de Podem, César Jiménez, publicava a través de twitter que “hui en comissió de les Corts un diputat, fora de micros, perquè d'això va ser covard, menystenia una diputada per parlar valencià”.

Avui en comissió de @cortsval un diputat, fora de micros perquè d'això va ser covards, menystenia una diputada per parlar valencià

El periodista Voro Marato ( eldiario.es ) es feia ressò d’aquest menyspreu i preguntava a Jiménez qui era el diputat, que a través de twitter ha respost: “Fernando Pastor referint-se a Graciela Ferrer: ‘si hablara castellano no se haría tanto lío’". Fernando Pastor és diputat de les Corts, ha estat el portaveu del PP a l’ajuntament d’Alcoi fins a l’any 2015, i és secretari d’organització del PP de la demarcació d’Alacant. No obstant això, davant els fets, Pastor els nega com recull eldiario.es