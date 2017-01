Així era la torre romana de València i així llueix ara, 20 anys després

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 00:00h

“Volem felicitar l'Ajuntament de València, la Conselleria de Cultura i les Corts per consentir i alimentar durant més de 20 anys la degradació, abandó i ruïna del BIC de la muralla romana del carrer del Salvador, de València. Un èxit conjunt de totes les administracions públiques valencianes que s'han acurat, amb molt d’esforç i tenacitat, en no moure un dit perquè la situació arribe a aquests extrems”.Així, amb aquest clar to irònic, el Cercle per la Defensa del Patrimoni Cultural , de València, ha volgut denunciar, en un comunicat fet públic aquest dimecres, el que considera com un “preocupant atemptant contra el patrimoni” com és l’actual situació de la porta Nord de la ciutat de Valentia en època Republicana (segles II-I aC) que compta amb uns elements defensius –situats en un solar del carrer de Salvador del cap i casal- que tenen la consideració de BIC.L’entitat acompanya el seu comunicat amb dos fotografies “en què es veu perfectament com lluïa fa 20 anys la torre situada en el carrer de Salvador i com llueix ara, 20 anys després” com a resultat de dues dècades de “desídia, indolència i excuses” per part de les administracions, malgrat que “estem quasi 4 anys lluitant” amb les diferents administracions públiques valencianes per a aconseguir que es realitze una intervenció d'urgència per a netejar, consolidar i posar en valor les restes arqueològiques d'aquest bé cultural de tant de valor”.