Diputació i Ajuntament presenten a FITUR noves accions per promocionar el turisme al cap i casal

‘Del tros al plat’, ‘L’Art del turisme’ i ‘La mar de València’ són emblemàtics productes turístics relacionats amb la gastronomia, la cultura i el turisme nàutic de la ciutat de València amb l’objectiu de “dinamitzar i aportar competitivitat al sector”

L'alcalde de Valencià, Joan Ribó, assegura que la Marina de València “serà el pol d'atracció turística que connecte la ciutat i els seus visitants amb el mar”. Les instal·lacions de Veles e Vents acolliran un espai d'informació i venda de productes turístics de les comarques valencianes fruit de la col·laboració entre les administracions local i provincial.

El Patronat de Turisme de la Diputació de València i l’



“L'any Internacional del Turisme Sostenible i amb València com a Capital Mundial de l'Alimentació, la Diputació de València i el Patronat de Turisme havien d'acompanyar l'Ajuntament de València per a extrapolar el seu projecte de recuperar l’horta a tot el territori”, ha apuntat Pilar Moncho, durant l’anunci, aquest matí a FITUR, de la posada en marxa de tres nous i singulars productes turístics “per dinamitzar i aportar competitivitat al sector”: ‘Del tros al plat’, ‘L’Art del turisme’ i ‘La mar de València’.



Aquests nous productes anunciats per la vicepresidenta del Patronat de Turisme de València i diputada de Turisme de la Diputació de València, han comptat amb la col·laboració de l’IVAM, la Marina i l'Ajuntament de València.



‘Del tros al plat’ amb la capitalitat mundial de l'Alimentació



Així, la primera jornada en la Fira Internacional del Turisme de Madrid ha començat per a València Turisme amb la presentació del producte turístic valencià ‘Del tros al plat’. Amb la nova acció turística, el Patronat de Turisme de València se suma al gran esdeveniment urbà de 2017 que situa València com a capital mundial de l'Alimentació.



Segons ha explicat Moncho, la dieta mediterrània és una de les “grans bondats” del nostre territori i al seu voltant s’ha dissenyat un programa vinculat al producte turístic i la seua anàlisi alimentària. Per a això, el projecte, que es desenvoluparà en les instal·lacions de Veles e Vents a València comptarà amb quatre actors principals: el productor agrari, el comercialitzador que garanteix l'arribada de l'aliment a la cadena de transformació alimentària i que en aquest cas procedirà de la llotja de Mercavalencia, el cuiner (cook) i l'explotació del recurs des del seu vessant turístic.

Pilar Moncho, Joan Ribó i el director general de Marina València, aquest dimecres a FITUR.



València Turisme realitzarà, en col·laboració amb l'Agència Valenciana de Turisme, Turisme València i les Oficines de TurEspaña d'Europa i Amèrica, una presentació d’aquelles propostes gastronòmiques que representen la singularitat patrimonial i mostren l’excel·lència del nostre territori.



La diputada de Turisme ha destacat que l'any Internacional del Turisme Sostenible, i amb València com a Capital Mundial de l'Alimentació, Diputació i Patronat “havien d'acompanyar l'Ajuntament de València per a extrapolar el seu projecte de recuperar l’horta a tot el territori, que ofereix gran quantitat de productes també, com l'oli i l'arròs, entre altres”. En aquesta línia, València Turisme ha anunciat que es farà un catàleg de productes “que seran també productes turístics per aquell que vulga conèixer-nos per allò que sempre dic: som el que mengem”.



La regidora d'Agricultura i Horta de València, Consol Castillo, ha manifestat per la seua banda, que l'horta “segueix productiva i és una magnífica arma contra el canvi climàtic i ambaixadora nostra amb una gran quantitat i varietat de productes imprescindibles de la dieta mediterrània”. El secretari sutonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat que “entrem en 2017 amb unes credencials magnífiques per al turisme valencià”.



‘L’Art del Turisme’



En segon lloc, València Turisme propiciarà la unió de cultura i turisme a través de ‘L’art del turisme’ amb la col·laboració de l’IVAM gràcies a un conveni de col·laboració entre ambdues entitats per a posar en marxa accions formatives en matèria de turisme per a especialistes en art que propicien la construcció d'un vincle entre el sector cultural i el turístic.





Joan Ribó, durant la seua intervenció.



El programa formatiu pilot acostarà els tècnics en art cap als agents de turisme provocant una transferència de coneixement que beneficiarà ambdós àmbits, segons Moncho.



El representant de l’IVAM ha recordat que ens acostem al 30 aniversari de l’IVAM, “un centre que és vehicle de cultures, desenvolupament i dinamisme, i una porta per a l'art” i que ha rebut en 2016 120.000 visitants, la meitat dels quals procedeixen de fora de l’Estat espanyol.



‘La mar de València’



La presentació de productes turístics s'ha completat amb l'anunci de la posada en marxa de ‘La mar de València’, un nou projecte que quedarà reflectit en un conveni de col·laboració a subscriure entre València Turisme i Marina València per a generar un espai d'informació i venda de productes turístics de les comarques valencianes en l'emblemàtic espai nàutic del cap i casal.



L'alcalde de Valencià, Joan Ribó, ha assegurat que “la Marina de València serà el pol d'atracció turística que connecte la ciutat i els seus visitants amb el mar”.





“L’skyline de València ara està definit pel perfil de la Marina, sense oblidar el ric patrimoni de la ciutat consolidada. El canvi cap a la modernitat es veu en el perfil de la Ciutat de les Arts i les Ciències i camina cap a una nova imatge en la qual la Malvarrosa, l'arquitectura dels Poblats Marítims, i els edificis icònics de la Marina i la construcció de nous edificis configuraran un nou espai de recerca, promoció econòmica i oci a València”, ha assegurat Ribó.



