Nou edifici de fins a 28.000 m² i 30 plantes a la Marina Reial de València

Dimecres, 18 de gener de 2017 a les 18:00h

RedactaVeu / Madrid



En declaracions als mitjans de comunicació després d'una presentació en l’estand de València, Vicente Llorens ha detallat que el nou edifici tindrà, d'acord al pla, “fins a 30 altures” que es construiran en funció de la planta que es dissenye. “Si presenten una planta de 1.000 metres quadrats es podran edificar 28 plantes que són 28.000 metres quadrats”, ha il·lustrat.



Per a la seua posada en marxa, el consorci licitarà pròximament un plec de condicions de la construcció, amb la previsió que el concurs estiga publicat “entre abril i juny” d'enguany i l'objectiu que siga la mateixa empresa la que “construïsca i gestione” l'edifici.



Fins al moment, ha avançat que ja “hi ha dos grups empresarials interessats” en aquest projecte, que ha confirmat que són valencians encara que "no significa que no en puga haver-hi altres”. Sobre els usos que tindrà, ha explicat que seran “preferentment hotelers” i que “podran anar combinats amb oficina, 'coworking', usos comercials i restauració”. En definitiva, "usos terciaris però amb predomini del sector hoteler”, ha subratllat.



De 850 a 1.400 amarratges



Una altra de les iniciatives que ha presentat el titular del consorci en l’estand de València Turisme és la pròxima presentació d'un poliesportiu nàutic en la Marina i l'objectiu de “passar de 850 a 1.400 amarratges” en el port mitjançant la licitació d'un concurs perquè “siga el referent de la nàutica en el Mediterrani espanyol” i poder “competir amb Illes Balears” en aquest sector.



En matèria empresarial, ha avançat que el clúster nàutic acollirà unes 15 empreses que treballen en l'àmbit en qüestions com a enginyeria, comercialització, serveis, formació o reclutament de tripulacions “perquè treballen conjuntament en un mateix edifici” en un “ecosistema empresarial” per a generar “moltes sinergies” i projectes de col·laboració. Amb aquestes propostes, Vicent Llorens ha reivindicat que “la Marina no serà un problema per a València”, ja que ha destacat el seu turisme nàutic, oferta gastronòmica, la combinació d'edificis modernistes amb instal·lacions del segle XXI com el multiespai Veles i Vents o les que van acollir la Copa Amèrica. “Seria imperdonable que no sabérem donar-li la dimensió que mereix”, ha reivindicat, per a apuntar com a objectiu final “contribuir a la recuperació dels poblats marítims” de València.