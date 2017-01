Puig a FITUR: ‘Hem de consolidar la capacitat turística’ del País Valencià

Dimecres, 18 de gener de 2017 a les 19:00h

El president Puig ha destacat aquest dimecres en la jornada inaugural de la Fira Internacional de Turisme (FITUR) que té lloc a Madrid la “necessitat” de “consolidar la capacitat turística” del País Valencià “atès que es tracta d'una indústria “fonamental” per a l'economia del nostre territori.El president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha assistit a la inauguració del certamen que ha estat presidida pels reis espanols, ha recordat que el turisme dóna feina al 14,4% de la població valenciana i que, a més, aquesta ha sigut la comunitat “que més ha crescut en termes de turisme internacional” -entre gener i novembre de 2016, el País Valencià va rebre un 16,8% més de turistes internacionals que en 2015, segons dades de l'Agència Valenciana del Turisme-.El cap del Govern valencià ha volgut posar en relleu els “innombrables” atractius turístics de les comarques valencianes, entre els quals destaquen el sol i la platja, però també el turisme cultural i de naturalesa: “Tenim segmentat per a cada sector de la població una aventura turística especial i, per açò, aquesta terra és un microcosmos on es poden trobar milers de productes turístics adequats a cada ciutadà, amb uns factors naturals enormes tant d'interior com de costa”, ha remarcat.