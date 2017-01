El Teatre Principal de València acull 'En la orilla' del reconegut Rafael Chirbes

Diumenge, 22 de gener de 2017 a les 00:00h

Segons l'escriptor, mentre en Crematorio (2007) hi havia modernitat, agitació, riquesa, rajola i costa, en En la orilla (2013) apareix el món abandonat després de tot allò, el pati de darrere on tot es podreix.

L'adaptació teatral de la novel·la En la orilla del reconegut escriptor Rafael Chirbes es representarà en l'escenari del Teatre Principal de la capital valenciana, concretament el 26 de maig serà l'estrena de l'obra i continuarà els dies 27 i 28 d'eixe mateix mes i també l'1, 2, 3 i 4 de juny.Aquesta representació està coproduïda per la Diputació de València junt amb La Pavana, K Producciones i el Centre Dramàtic Nacional.En la orilla publicada el 2013, just després de la popular Crematorio (de la qual es va arribar a fer una sèrie de televisió), va ser guanyadora de nombrosos premis, com el Nacional de Narrativa, els de la Crítica i la Crítica Valenciana, el Francisco Umbral i l’ICON al Pensament, a més de ser seleccionada com a millor novel·la de l'any pels suplements culturals d'El Mundo, El País i ABC.Rafael Chirbes (Tavernes de la Valldigna, 1949 – 2015) va radiografiar les conseqüències del model econòmic desenvolupat sobre l'especulació i la bambolla immobiliària que ha caracteritzat el país en els últims anys. Segons l'escriptor, mentre en Crematorio (2007) hi havia modernitat, agitació, riquesa, rajola i costa, en En la orilla (2013) apareix el món abandonat després de tot allò, el pati de darrere on tot es podreix. “Crematorio és esplendor i En la orilla és la caiguda”, va afirmar.