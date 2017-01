Continuen els problemes de trànsit a la zona d'Alcoi, Sella, Tàrbena i Castelló de Rugat

Dimecres, 18 de gener de 2017 a les 19:45h



EP / València.



El 112 de la Generalitat Valenciana ha informat que es mantenen els problemes de circulació pel temporal de neu en quatre carreteres que afecten les comarques de l'Alcoià, la Marina Baixa i la Vall d'Albaida.



La circulació en la CV-797 està interrompuda al seu pas per Alcoi (l’Alcoià), entre els quilòmetres 0,7 i 8,6. Així mateix, en eixa mateixa localitat la CV-70 té circulació condicionada entre el quilòmetre 0 i el 26 en tots dos sentits.



Per la seua banda, està decretada la circulació difícil (prohibida per a camions), entre els punts quilomètrics 24 i 36 al seu pas pel terme de Sella (Marina Baixa) i circulació condicionada del quilòmetre 32 al 36 en la CV-715 al seu pas per Tàrbena (Marina Baixa).



Així mateix, la CV-60 segueix condicionant la circulació entre els quilòmetres 13 al 21,5 en el terme de Castelló de Rugat (Vall d'Albaida).