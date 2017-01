Les comarques centrals intransitables per les fortes nevades

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 09:45h

Carreteres tallades o circulació amb ús de cadenes. Poblacions que no faran classes.

URL curta



Etiquetes

Alcoi, Neu



RedactaVeu / EP / Madrid-València.



La cota de neu se situarà aquest dijous, 19 de gener, entorn dels 300/500 metres en zones litorals del sud-est peninsular i s'estendrà gradualment cap a les zones limítrofes, amb avís roig (risc extrem) per nevades a les comarques centrals del País Valencià, segons recull Europa Press.



Les comarques centrals poden acumular fins a 25 centímetres d’espessor en 24h, encara que les previsions indiquen que la cota de neu pot ascendir fins situar-se entre els 600 i els 800 metres.



Per a aquest dijous, s'esperen precipitacions persistents, sobretot en les comarques centrals i no es descarta que tinguen intensitat forta. De cara al divendres 20 de gener, es preveu que les temperatures se suavitzen i que es produïsca un ascens significatiu de la cota de neu, per la qual cosa remetran les nevades en les zones litorals però podran estendre's fins a altres zones de l’Estat.



Per al dissabte 21 de gener, s'iniciarà el desplaçament de les precipitacions des de l'interior peninsular cap al litoral mediterrani i les Illes, per la qual cosa tendirà a remetre la situació de nevades.



Consells pel temporal



La Direcció general de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior, d'acord amb les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) manté l'alerta per nevades que podran ser més intenses a les comarques centrals. També es preveu temporal marítim en les costes de Girona, les Illes i el País Valencià.



Per açò, Protecció Civil i Emergències manté activat el Protocol de Coordinació d'actuacions dels òrgans de l'Administració General de l'Estat davant nevades i situacions meteorològiques extremes que puguen afectar a la xarxa de carreteres de l'Estat, en fase d'alerta.



A més, amb caràcter general, Protecció Civil i Emergències recomana als ciutadans que es protegisquen i extremen les precaucions davant els riscos derivats de temperatures extremes per fred, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables, per la qual cosa aconsella estar informat a través dels mitjans de comunicació i seguir les recomanacions.





Ontinyent aquest matí. Foto: Anna M. Mollà-laveupv.



En concret, davant la previsió de neu, recomana que, si és imprescindible viatjar per carretera, cal portar cadenes o pneumàtics d'hivern, anar molt atent i tenir especial cura amb les plaques de gel, a més d'informar-se de la situació meteorològica i l'estat de les carreteres, extremar les precaucions, revisar el vehicle i atendre les recomanacions de Trànsit.



També advoca per revisar els pneumàtics, anticongelant i frens; i tenir la precaució d'omplir el dipòsit de la gasolina, així com portar roba d'abric i un telèfon mòbil amb bateria de recanvi i/o carregador d'automòbil.





Banyeres de Mariola. Foto: Climatologia UA.



En cas d'estar atrapat en la neu, s'aconsella romandre en el cotxe, amb la calefacció posada, renovant cada cert temps l'aire, i vigilar que el tub de fuita no estiga obstruït per a evitar que els gasos penetren a l'interior del vehicle.



En cas de quedar-se aïllat i necessitar ajuda, demana no intentar resoldre la situació per un mateix, tractar d'informar d'aquest fet i, llevat que la situació siga insostenible, esperar assistència.





Ibi. Foto: Avamet.



Davant vents costaners, si es troba en zones marítimes, aconsella allunyar-se de la platja i d'altres llocs baixos que puguen ser afectats per les elevades marees i onatges que solen generar-se davant la intensitat de vents forts. Es recomana també evitar estacionar els vehicles en zones que puguen veure's afectades per l'onatge i recorda que, en aquestes situacions, el mar adquireix condicions extraordinàries. Finalment, demana no posar en risc la vida per captar imatges del fort onatge.



Alcoi situació “difícil”



Alcoi ha tornat a viure una nit de copiosa nevada. Les classes han quedat suspeses aquest dijous i a hores d’ara, segons informa l’ajuntament “tots els accessos a Alcoi estan tallats”, com ha apuntat la Guàrdia Civil.



Per altra banda, des de l’ajuntament informen que opel que fa al trànsit dins de la ciutat, “tots els carrers amb més pendent totalment intransitable. El servei de transport urbà està suspès fins que la circulació siga possible”. “S'està treballant als principals carrers amb tots els efectius llevant neu per tota la ciutat. Demanem precaució, hi ha problemes per circular en cotxe i a peu, sentit comú, paciència i atents a l'evolució”.



La circulació però, al voltant d’Alcoi requereix de l’ús de cadenes, segons informa Protecció Civil i la Policia local. El port d'Albaida continua tancat, i dins la població d'Albaida ja es pot circular "amb precaució", indica l'ajuntament.



A hores d’ara, Alcoi, Benissa, Ontinyent i Ibi han suspès les classes, segons informaven anit els respectius ajuntaments.





Imatge: Twitter 112 GVA.



Carreteres tallades



Segons informa Aemet, a hores d’ara la A7 es troba “tallada”, entre els Km 429-482, CV81 km35-22. Mentre que la circulació ha patit restriccions a vehicles pesats en la CV800, la CV81 a Ontinyent, la CV70 a Alcoi, la CV770 a Vila Joiosa, la CV 795 a Banyeres de Mariola i la CV801-802 a Ibi.



Per altra banda, també el port de Gandia ha estat tancat per les condicions meteorològiques al litoral de la Safor.