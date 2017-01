Un FITUR amb sabor a cultura i turisme valencià

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 16:45h

La Diputació de València, l’ajuntament de la ciutat i cada poble van tenir protagonisme a la fira internacional



Javier Cid / Madrid.



L’expedició valenciana eixia ben matinera i amb il·lusió cap a FITUR, la Fira Internacional de Turisme, que es celebra a Madrid des del 19 fins al dia 22 de gener. En la jornada inaugural, les personalitats polítiques valencianes no volien perdre l’ocasió de veure la presentació oficial dels



El fred es feia notar a l’arribada a la ciutat madrilenya, però després d’entrar al recinte firal, el color dels estands i la calorosa benvinguda va fer que tothom se sentira com a casa. Seria un dia de trobades i retrobades, de donar a conèixer i de vendre la marca valenciana.



De seguida van començar els actes programats per mostrar el nou tipus de turisme valencià als visitants de FITUR. Així, es van presentar els tres projectes que amb tanta il·lusió ha dut l'expedició comandada per Pilar Moncho, diputada de Turisme, Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, president de dit organisme i Joan Ribó, alcalde de València.





Pilar Moncho, Joan Ribó i Vicent Llorens, director de la Marina Reial. Fotografia: Javier Cid.



L’acollida va ser immillorable, ja que es vol donar una imatge renovada que aporte un interessant apropament de l’horta i la sostenibilitat al turisme donant rellevància especial a la



L'acollida va ser immillorable, ja que es vol donar una imatge renovada que aporte un interessant apropament de l'horta i la sostenibilitat al turisme donant rellevància especial a la capitalitat de l'alimentació de València d'enguany ; el lligam de l'art al turisme mitjançant l'explicació de la història i la cultura del nostre País i l'explotació del patrimoni cultural, artístic i històric i, per últim, l'explotació de l'espai de La Marina Reial com a nou skyline valencià on s'aprofitaran les estructures ja construïdes, es farà créixer els barris marítims i es construirà un nou edifici de 28.000 m² i 30 plantes En definitiva, un projecte amb tres fronts que, com va ressaltar el secretari autonòmic de turisme, Francesc Colomer, "vol reivindicar un turisme per reconstruir i començant des del quilòmetre zero, amb essència, autenticitat i identitat". "La idea és impulsar i compartir aquests trets per estar a l'avantguarda. El turisme mai ha estat un problema, és la solució i l'element de trobada d'allò autèntic i de futur", ha conclòs en la seua intervenció.





Colomer durant la seua intervenció a FITUR. Fotografia: Javier Cid.



Unes paraules que deixen ben clares les intencions dels responsables d’aquest nou impuls al turisme valencià: remarcar la identitat valenciana com a poble unit, amb bona gent, amb productes de qualitat i amb indrets meravellosos que faran que els turistes que decidisquen venir al País Valencià de vacances, vulguen tornar a visitar-lo o, fins i tot, a viure, com el protagonista del vídeo València, la vida espera que va ser presentat ja de vesprada.



A més, abans de la visualització del



Unes paraules que deixen ben clares les intencions dels responsables d'aquest nou impuls al turisme valencià: remarcar la identitat valenciana com a poble unit, amb bona gent, amb productes de qualitat i amb indrets meravellosos que faran que els turistes que decidisquen venir al País Valencià de vacances, vulguen tornar a visitar-lo o, fins i tot, a viure, com el protagonista del vídeo València, la vida espera que va ser presentat ja de vesprada.A més, abans de la visualització del vídeo promocional , les autoritats que estaven al capdavant de l'expedició van fer una concorreguda i minuciosa visita a l'estand de cada poble. Els alcaldes i regidors dels municipis es mostraven encantats de rebre el president de la Diputació junt a la resta d'autoritats que de cada estand rebien regals, afalacs i un fum de xerrades i fotografies davant l'expectació periodística.Posteriorment, es va visualitzar el vídeo promocional que sorprengué i emocionà els presents. D'aquesta manera es tancà l'expedició esperant que la marca valenciana continue amb eixa bona acollida la resta de dies de FITUR i aconseguisca el seu objectiu de canvi de la imatge donada fins a l'entrada del nou govern, és a dir, una revitalització de la cultura, l'art, l'horta i el turisme com a elements que poden funcionar ben bé plegats.





Les autoritats de la Diputació de València durant una de les fotos a l'estand de Sagunt. Fotografia: Javier Cid.