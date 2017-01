La Foia de Xixona registra un terratrèmol d’intensitat II en l’escala de Richter

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 10:00h

L'Institut Geogràfic Nacional (IGN) ha notificat la nit d'aquest dimecres un moviment sísmic de magnitud 2,9 a la comarca històrica de la Foia de Xixona.



El sisme s'ha registrat a les 20.55h amb epicentre a Aigües, i ha tingut una rèplica uns minuts després, cap a les 21.05h, aquesta vegada de magnitud 2,5. El moviment sísmic ha tingut una intensitat II en l'escala de Richter.



No obstant això, l’ajuntament ha comunicat que no hi ha hagut cap incidència, encara que es mantenen a disposició, per si el veïnat ha patit algun dany de qualsevol mena.