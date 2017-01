Esquiadors pels carrers de Banyeres de Mariola

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 10:30h



Ahir les agències de meteorologia advertien que la part més difícil d’aquest temporal de fred seria la passada nit de dimecres. Així ha estat, ja que les comarques centrals del País Valencià estan acumulant fortes nevades que han obligat a tallar ports de muntanya, carreteres i carrers, on fins i tot, està sent necessari l’ús de cadenes per circular dins dels nuclis urbans.



Una manera de no patir cap entrebanc amb un vehicle amb rodes és utilitzar un mitjà alternatiu, ecològic i lleuger. Això és el que deuen haver pensat aquests veïns de Banyeres de Mariola que a primeres hores del matí, esquiaven pel bell mig dels carrers de la població de l’Alcoià.