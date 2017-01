El Tibunal Superior de Madrid ordena a l'Estat aclarir si català i valencià són llengües diferents

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 11:45h

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha ordenat al Consell de les Llengües Oficials de l'Estat que aclarisca si català i el valencià són idiomes diferents, en resposta a l'advocat de Barcelona que li va demanar explicacions per la distinció que fan les webs de l'administració entre ambdós llengües. En la seua sentència, a la qual ha tingut accés Efe i que ha publicat el diario El Mundo , el TSJM estima la demanda contenciosa presentada per l'advocat de Barcelona Joan Vall i declara vulnerat el dret del lletrat al fet que el Consell de les Llengües Oficials de l'Administració General de l'Estat es pronunciara sobre la distinció entre català i valencià.El lletrat va presentar en 2015 una petició al Consell, organisme que va crear en 2008 l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero, perquè donara una "explicació raonada" sobre els motius pels quals "en webs d'òrgans oficials es proposen el català i el valencià com a opcions idiomàtiques diferents". En cas d'entendre's que català i valencià són el mateix idioma, l'advocat emplaça el Consell a adoptar "les mesures adequades perquè la unitat lingüística quedara clara en totes les publicacions".Transcorreguts els tres mesos en què la llei obliga a contestar al Consell -entitat que segons Vall li va reconèixer telefònicament que no anava a respondre per tractar-se d'un tema "delicat"-, l'advocat va presentar una demanda contenciosa davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que va donar suport a la Fiscalia, mentre l'Advocacia de l'Estat s’hi va oposar. En la seua sentència, el Tribunal declara "vulnerat" el dret fonamental de petició del demandant i ordena a l'administració "donar resposta a la petició formulada" per Joan Vall.