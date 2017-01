Alcoi incomunicada

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 11:45h

El temporal de fred que està afectant el País Valencià concretament ha deixat incomunicades les poblacions d'Alcoi i Ibi, en les quals els jutjats han suspés la seua activitat, fins i tot en el cas dels iberuts han hagut de tancar el Centre de Salut I, per falta de facultatius, i estan atenent la gent en el Centre de Salut II. També aquesta climatologia ha provocat el tancament dels ports de València i Gandia, així com de diverses carreteres afectades per la neu intensa, segons ha informat el Centre de Coordinació d'Emergències en el seu compte de Twitter.Així mateix, s'han tallat les següents carreteres: la A7 entre els quilòmetres 429 i 482 i la CV81 entre els quilòmetres 35 i 22. A més, hi ha restriccions de vehicles pesats en la CV800, CV81 al seu pas per Ontinyent, la CV70 a Alcoi, la CV770 a la Vila Joiosa, la CV 795 a Banyeres de Mariola i la CV801-802 a Ibi. Per ampliar aquesta informació podeu consultar el següent enllaç on el Centre de Seguretat i Gestió Viària de la Generalitat Valenciana va actualitzant l'estat de les carreteres, així com també podeu consultar-ho a la web de la Direcció General de Trànsit El Consorci Provincial de Bombers ha hagut de rescatar quatre persones que s'havien quedat atrapades en el seu turisme a Ontinyent. En aquest punt de la CV-81, un camió roman en el lloc perquè el seu conductor no vol retirar-se. S'està a l'espera del pas de les màquines llevaneu, segons han assenyalat fonts del Consorci.Els dos jutjats d'Ibi i els quatre d'Alcoi, en la comarca de l'Alcoià, s'han vist obligats a suspendre aquest dijous els assenyalaments i actes judicials previstos davant la nevada intensa, segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia valencià. Aquest dimecres ja es va haver de suspendre l'activitat en dos dels quatre jutjats d'Alcoi, quedant únicament operatius el de violència de gènere i el de guàrdia. No obstant açò, aquest dijous ha sigut impossible accedir a aquests edificis, on únicament treballen alguns funcionaris per a donar un servei mínim al ciutadà.Açò mateix ocorre en els dos jutjats d'Ibi, en els quals no se celebraran judicis però sí que hi haurà un mínim número de personal per a atendre el públic que s'acoste.