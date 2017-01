Les Falles i el carnestoltes, cosins-germans?

Divendres, 20 de gener de 2017 a les 00:00h

Un documental que s’estrena divendres a FITUR exposa els vincles entre les dues festes

EP / València.



Sembla ser que sí. Les Falles i el carnestoltes contenen un seguit d’evidències, o vincles, que fan pensar en una consanguinitat entre les dues festivitats, com així ho planteja un documental desenvolupat en el marc del projecte europeu 'Carnval', coordinat per la Universitat Politècnica de València (UPV), repassa els vincles entre les Falles de València i diverses festivitats carnavalesques europees. El documental s'estrenarà aquest divendres (13h) en l’estand de l’Agència Valenciana de Turisme, en el marc de FITUR. A més, es distribuirà gratuïtament entre totes aquelles institucions culturals i turístiques que estiguen interessades.



L’estudi explica tot allò que uneix les Falles de València amb els carnestoltes de Viareggio (Itàlia), Tomar (Portugal), Mainz (Alemanya) o Putignano (Itàlia), així com quins són els vincles entre aquestes festes i els seus ciutadans.



El documental s'ha desenvolupat en el marc del projecte europeu 'Carnval', que ha estat coordinat per investigadors de la Universitat Politècnica de València, pertanyents a l'Institut de Restauració del Patrimoni, i en el qual també ha participat la Universitat de València, l’Associació d'Estudis Fallers i el Centre UNESCO de València.



El film emfatitza la idea del "gran valor patrimonial" i, per tant, "identitari" d'aquestes festes, que "ens recorden que som ciutadans europeus que compartim història i patrimoni", ha destacat el coordinador del projecte, Vicent Guerola, qui ha afegit que "les semblances presentades per les festes objecte d'estudi del projecte, més enllà de les diferències, i així ho avalen".



S’hi presenten aquestes cinc festivitats, amb una "exhaustiva" anàlisi audiovisual d’aquestes, expliquen, on destaca a més, algun dels trets distintius i valors implícits a cadascuna d'elles.



Així, vinculat a les Falles es parla fonamentalment d'associacionisme ciutadà; del carnestoltes de Viareggio, es deté en el paper de les indústries creatives i culturals; del carnestoltes de Tomar, en la patrimonialització; del carnestoltes de Putignano, en el valor econòmic i turístic que aquestes representen; i del carnestoltes de Mainz, en els aspectes de gestió i polítiques culturals.



El projecte 'Carnval, Ephemeral Heritage of the European Carnival Rituals', cofinançat pel programa Europa Creativa de la Unió Europea, participarà en FITUR 2017 com a expositor dins de l’estand de l’Agència Valenciana de Turisme i celebra la inscripció de les Falles en la Llista de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.