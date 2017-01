L'aventura d'arribar a l'hospital per a nàixer darrere d'una màquina llevaneus

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 13:30h

Una família de Bocairent ha hagut de passar una gran aventura per arribar a l'hospital d'Ontinyent on esperen que nasca el seu fill. El pare ha explicat que “estem tranquils perquè el xiquet està bé”



Anna M. Mollà / Bocairent.



La Veu s'ha posat en contacte amb Toni, el pare del xiquet que està a punt de nàixer i que ha necessitat de tot un dispositiu d'emergències, que inclou una màquina llevaneus, per tal d'arribar de Bocairent a l'Hospital d'Ontinyent.



Toni ha explicat que Begonya, la seua parella, ha trencat aigües cap a les cinc del matí i han preparat tot el necessari per a eixir de casa, justament quan la nevada anava fent-se més intensa. Aleshores, quan anaven en el cotxe de camí a Ontinyent, han decidit aturar-se en la sortida d'Alfafara per telefonar a emergències, on els han comunicat que anaven a gestionar-ho tot ràpidament, i han avisat la Guàrdia Civil i la Policia Local.



En uns vint minuts han aparegut els efectius de la Guàrdia Civil fent-los saber que el port de Bocairent estava tallat i que havien fet bé de no continuar la seua marxa, ja que s'havien quedat travats alguns vehicles en la carretera i en aquest tram podrien fins i tot haver-se quedat sense cobertura de telèfon.



Aleshores, la Guàrdia Civil els ha acompanyat al Centre de Salut de Bocairent on hi havia una metgessa i un auxiliar que els han tranquil·litzat perquè, una vegada avaluada la situació i seguint els consells del ginecòleg de l'Hospital d'Ontinyent, encara tenien temps.





Mentrestant, el dispositiu per a permetre el pas pel port de Bocairent continuava en marxa, ja que l'Ajuntament de Bocairent s'ha encarregat de netejar els carrers necessaris amb un tractor en una pala per poder eixir des del centre de salut fins a l'entrada del poble, on ja estava la màquina llevaneus de carretera (que no pot accedir al nucli urbà). El consistori, a més, ha coordinat tot i prioritzat l'obertura d'aquesta carretera, per poder així fer que aquesta família poguera arribar al centre hospitalari ontinyentí. També han comptat amb la col·laboració de Protecció Civil.



A les 8h ha arribat l'ambulància i han començat a moure tot el dispositiu que incloïa: la màquina llevaneus obrint pas, darrere un cotxe de conservació de carreteres, després anava l'ambulància amb la família, tot seguit la guàrdia civil i tancant la comitiva un altre vehicle de conservació de carreteres. A més, Toni ha destacat la intensitat de la nevada en eixe moment ja que “quan estàvem baixant, el camí que havien obert per a pujar estava cobert de neu ja”.



“Agraïts a tots els que han col·laborat”



En el port de Bocairent s'han trobat un camió que obstaculitzava el pas, però finalment han pogut passar-lo, per arribar aproximadament una hora després a l'Hospital d'Ontinyent, on ara estan en perfecte estat. De moment, Toni ha explicat que “està bé, estem tranquils perquè el xiquet està bé” i que “segurament naixerà aquesta vesprada”. També ha volgut fer saber que estan “agraïts a tots els que han col·laborat”.





