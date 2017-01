El València Bàsquet guanya l’Unicaja i se situa líder del seu grup a l’Eurocup (70-78)

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 14:30h

Un brillant tercer quart dels valencians ofega els malaguenys que van guanyar la resta de períodes

Thomas va fer un gran partit davant el seu exequip.

Foto: València Bàsquet URL curta



Etiquetes

Eurocup, València Bàsquet



Javier Cid / València.



El València Bàsquet va guanyar l'Unicaja i se situa líder del grup H del Top 16 de l’Eurocup després d'un partit que es va transformar en el tercer període, on un parcial de 9-27 a favor dels valencians va canviar el decorat de la primera meitat, on els malaguenys havien sigut superiors.



El conjunt malagueny va entrar molt centrat i va endossar un 8-0 de parcial (m.3) davant un València que li va costar entrar en el partit. L’Unicaja, amb quatre triples en el primer quart i una fèrria defensa per part de l'aler polonès Adam Waczynski i l'escorta nord-americà Jamar Smith pareixia que podria sostindre un València Bàsquet que a poc a poc va anar calfant-se i acurtant diferències gràcies a un parcial al final del primer període de 0-7 (23-19, m. 10).



L'Unicaja molt concentrat en defensa i encertat des de la línia de triples, des d’on mantenia un 9 de 11 intents, va seguir manant en el segon període amb un Smith estel·lar amb 17 punts al descans i amb quatre llançaments anotats des del 6,75, mentre que el València Basket tractava d’amainar la tempesta també amb triples de la mà de Dubljevic, Sato i Sastre, però amb menys efectivitat (48-41, m.20).



No obstant la bona primera part dels malaguenys, el València Bàsquet va notar el pas pels vestidors. Va imposar una meravellosa defensa que va fer que l’Unicaja tardara més de sis minuts en anotar aconseguint un parcial de 0-13 que li va donar la volta al marcador (48-54, m. 26). L'únic jugador que sostenia els locals era Waczynski, amb els seus triples, dos consecutius, i en l'altre bàndol, l'ala-pivot nord-americà Will Thomas, exjugador de l'Unicaja, que mostrava la seua qualitat, emulant el polonès. Diot als comandaments i l’anotació i un triple quasi sobre la botzina de Sato, van permetre al València Bàsquet ampliar la seua renda i endossar un 27-9 de parcial al tercer període (57-68, m.30).







Will Thomas fa un mate davant dos defenses de l'Unicaja de Màlaga. Fotografia: València Bàsquet.



L'Unicaja va plantar cara després de fer la seua defensa més agressiva. L’intercanvi d’errors era constant. De fet, el València Bàsquet només va anotar tres punts en huit minuts i l’Unicaja es va apropar perillosament al tanteig (66-71, m. 38). Tanmateix, el València Bàsquet es va mostrar segur en el tram decisiu i no permetia cistelles fàcils. Així, va acabar anotant-se un treballat triomf que el situen líder del grup H de l’Eurocup i li permeten somiar amb la següent fase després de tres victòries en els tres primers partits.



Fitxa tècnica:



70 - Unicaja (23 + 25 + 9 + 13): Díaz (5), Nedovic (11), Waczynski (12) Brooks (7), Ndiaye (-) -cinc inicial- Fogg (1), Díez (3), Smith (17), Lafayatte (2), Suárez (4) i Musli (8).



78 - València Basket (19 + 22 + 27 + 10): Vives (-), Martínez (-), San Emeterio (4), Sikma (3), Kravsotv (7) -cinc inicial- Van Rossom (7), Sato (11), Dubljevic (9), Diot (9), Oriola (-), Sastre (13) i Thomas (15).



Àrbitres: Koromilas (GRE), Romano (ISR) i Fritz (GER). Van assenyalar tècnica a l'entrenador de l'Unicaja Joan Plaza al minut 33.



Incidències: Partit corresponent a la tercera jornada del grup H del Top-16 de l'Eurocup disputat al Martín Carpena de Màlaga davant 5.578 espectadors.