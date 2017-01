Puig continua defenent que l'ERO de RTVV va ser legal

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 14:45h

El president ha defensat el "dret" dels cinc milions de valencians a comptar amb uns mitjans de comunicació públics en què "escoltar la seua llegua i participar en la seua cultura"



EP / València.



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assenyalat aquest dijous que la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC), la nova RTVV, ja està "en via d'eixida", per la qual cosa confia que la nova televisió pública estiga en marxa "en els pròxims mesos". En referència a l'ERO de RTVV, tot i que remarca que l'actual Consell està "en contra radicalment" del tancament de Canal 9, també ha seguit defensant que l'ERO va ser legal.



Aquestes declaracions s'extrauen de l'entrevista que el cap del Consell ha concedit en 'Los Desayunos de TVE' que ha arreplegat Europa Press, on ha explicat que la CVMC es va crear "amb ampli consens" i que actualment està obert el procés de selecció del director general.



Així mateix, ha destacat que ha de ser una televisió "pública, de qualitat, independent, en valencià, del segle XXI i adequada a les circumstàncies econòmiques del moment". De la mateixa manera, ha manifestat que en la mateixa llei de creació de la nova CVMC hi ha "un límit" perquè "mai més torne a passar que hi haja una televisió amb 1.200 milions d'euros de deute".



L'ERO de RTVV



El president ha explicat que en l'Audiència Nacional està "avaluant-se" l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que es va produir. Sobre aquest tema, ha dit que l'actual Consell està "en contra radicalment" del tancament de Canal 9, que entén que va ser "un gran error".



No obstant açò, ha assenyalat que va ser un ERO que "van pactar la majoria dels sindicats durant l'anterior Consell" i, així mateix, "l'Advocacia no pot canviar de criteri" ara, per la qual cosa segueix defensant que l'ERO va ser legal.



Puig ha destacat que "l'estat social cal mantenir-lo", però "la cultura també és un element fonamental". En aquest sentit, ha defensat el "dret" dels cinc milions de valencians a comptar amb uns mitjans de comunicació públics en els quals "escoltar la seua llengua i participar en la seua cultura".



Port Mediterrani



Preguntat pel projecte Port Mediterrani a Paterna, Puig ha explicat que "des del punt de vista ambiental compta amb algunes problemàtiques", però ha destacat que el seu Govern no està "en contra de cap inversió", per la qual cosa si aquest projecte "s'adapta a la realitat, tindrà cobertura".



"No hi ha fre d'inversió, tot el contrari, hi ha un gran augment d'inversió", ha dit el president, que ha posat l'accent que "l'escenari, quant a la inversió, ha millorat amb un Govern que actua des de la transparència, l'honradesa, la tranquil·litat i el diàleg".