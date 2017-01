Més de 1.200 vehicles estan bloquejats en les carreteres valencianes

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 14:45h

Més de 1.200 vehicles es troben atrapats en les carreteres valencianes com a conseqüència del fort temporal i la important nevada que ha caigut en diferents punts de les comarques centrals, segons ha informat el delegat del Govern estatal del País Valencià, Juan Carlos Moragues, després de mantenir una reunió amb responsables de la Direcció General de Trànsit, l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, la Demarcació de Carreteres del Ministeri de Foment, Protecció Civil, l'Agència Estatal de Meteorologia i Unitat Militar d'Emergències per a analitzar l'evolució del temporal.Concretament, hi ha afectats uns 780 vehicles en les vies valencianes: uns 50 en la CV80 i 730 turismes en la A31. També, es troben atrapats 453 vehicles en les àrees de serveis: 425 en la A7 i 28 en la A31.D'altra banda, el delegat ha informat que s'ha ampliat el tall de la via A-31, tallada entre Almansa (Albacete) i Elda-Petrer (Vinalopó Mitjà) des d'aquest matí, fins a la localitat de Novelda. Així mateix, romanen tallades la A7, entre Albaida (Vall d'Albaida) i Sant Vicent del Raspeig (Alacantí) i la CV80, entre Saix (Alt Vinalopó) i Castalla (Alcoià), i la CV81, des de Villena (Alt Vinalopó) fins a Ontinyent (Vall d'Albaida).Moragues ha demanat que s’"extremen les precaucions" en la N-330 entre Almansa (Albacete) i Requena (la Plana d'Utiel Requena) perquè "preocupa" la nevada que afecta en aquests moments la zona.Segons el delegat del Govern espanyol, en aquests moments la "zona més complicada i conflictiva" pel temporal és la d'Alcoi, Muro d'Alcoi, Castalla i Cocentaina, que és on s'estan produint "els principals problemes".Després de l'entrada d'una massa de fred polar, en aquests moments l'alerta roja està situada en el nord de la demarcació d'Alacant i en la de València, per fortes nevades en cotes baixes, entre 300 i 400 metres, encara que en llocs de platja eixa cota pot baixar fins i tot al nivell del mar, com va ocórrer ahir en part del litoral. La previsió és que aquest divendres comença a "suavitzar-se" l'alerta roja, encara que la situació inestable es manté, ha assenyalat."El dispositiu i desplegament de carreteres està funcionant", ha ressaltat el delegat, qui ha afegit que "hi ha màquines llevaneu treballant, escampant salmorra de forma constant i llevant tota la neu que hi ha en la carreteres". De la mateixa manera, ha subratllat que els ciutadans poden "sentir-se tranquils dins de la situació extrema i adversa, perquè hi ha moltes persones que estan treballant de forma professional i amb rigor i serietat".La intensa nevada ha obligat a tallar la línia ferroviària entre Alcoi i Xàtiva (la Costera), segons ha informat l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) en el seu compte de Twitter. El tall d'aquesta línia de Rodalies C2 de València s'ha produït a les 13.30 hores d'aquest dijous, segons ADIF.Així mateix, els trens que circulen per la línia Albacete-Alacant estan registrant retards ocasionals des de les 12.25 hores.