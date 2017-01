Dijous, 19 de gener de 2017 a les 14:45h

Vinicius Araújo se’n va cedit a l’Osca. Finalment, el fitxatge de Zaza i el fet que allibere una plaça d’extracomunitari, han pesat perquè el jugador brasiler marxe cedit. Araújo jugarà en l’Osca fins a final de temporada i no tindrà, de moment, l’oportunitat de reivindicar-se al València malgrat que al seu debut després de 31 mesos fora de l’equip, fera un gol i que Rodrigo Moreno estiga lesionat per a tres mesos.L’acord es va fer oficial ahir de vesprada després que Araújo passara la revisió mèdica i haurà de lluitar per fer-se un lloc en el seu nou equip i créixer en Segona Divisió per tornar al València a partir de juliol.Amb l’alliberament d’aquesta fitxa d’extracomunitari, el València podria fer front al fitxatge d’algun futbolista que no tinga passaport europeu comunitari, ja que ara només té Enzo Pérez i Aderllan Santos cobrint aquest tipus de fitxes.