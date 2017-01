Baldoví denuncia ‘l’abandó’ en inversions al País Valencià per part de Foment

Diumenge, 22 de gener de 2017 a les 00:00h

Compromís ha exigit, mitjançant el diputat al Congrés espanyol Joan Baldoví, un “just finançament” per a desbloquejar infraestructures que considera “essencials” per a la ciutat de València, com la línia T-2 de metro o el Parc Central i ha lamentat el “recurrent abandó del Govern espanyol al País Valencià”: “Dels 1.000 milions que va licitar Foment en el primer semestre de 2016, tan sols 7 han anat a parar a infraestructures en la nostra regió”, ha denunciat.En opinió de Baldoví els “problemes d’infrafinançament afecten directament la inversió en infraestructures” i ha reclamat al Govern espanyol “concretar quins fons públics destinarà al Túnel Passant o al soterrament de l'Estació Central” de València. Segons recorda la formació nacionalista, l'anterior Consell, del PP, va paralitzar en 2011 les obres de la T-2 de Metrovalència que havia de connectar el barri de Natzaret i la Ciutat de les Arts i de les Ciències amb el centre de la ciutat. “Abandonada des de llavors”, Compromís ha sol·licitat que els Pressupostos Generals de l'Estat contemplen una partida que permet executar aquesta línia.“Un transport públic eficient construeix ciutats més verdes i habitables”, ha afirmat Baldoví. En aquest sentit s'ha referit al deute del Govern estatal amb el transport metropolità de València, “un greuge de 400 milions d'euros que contrasta amb la inversió pública a Madrid (126 milions sol en 2016) o Barcelona (98 milions)”, denuncia el congressista.