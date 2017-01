Rus: ‘Jo semblava el consultori de la Francis, tots em consultaven, però no manava en Ciegsa’

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 16:15h

“Jo semblava el consultori d'Elena Francis, tots em consultaven però jo ni manava ni feia res en Ciegsa, era un organisme que, a més, depenia de la Generalitat”. Són les paraules de l’expresident de la Diputació de València i del PP en aquesta demarcació, Alfonso Rus, després de ser preguntat per les diferents converses en què se l’escolta parlant de personal contractat per Ciegsa .En la seua declaració com a investigat davant el jutge que instrueix el cas Imelsa, dins de la peça de les contractacions de 'zombies' en Ciegsa - en la qual també figura com a investigat, entre altres, l'exsecretari autonòmic d'Educació i exconseller delegat de Ciegsa Máximo Caturla-, Rus ha negat davant el jutge que ordenara la contractació de 'zombis' en l'empresa pública per a la construcció de col·legis Ciegsa entre els anys 2004 i 2005 i ha defensat que no tenia cap tipus de poder en aquesta entitat ja que en eixa època tan sols ostentava un càrrec en el PP.Rus ha repetit que ell no era “ningú” en Ciegsa ja que en l'època que s'està investigant “tan sols” ocupava el càrrec de president provincial del PP de València "i no tenia poder per a ordenar res allí, ni contractes ni res”, ha assegurat. En aquest sentit, se li ha preguntat per què l’exgerent d’Imelsa Marcos Benavent l’anomenava “mediador”, a la qual cosa ha respost que aquesta persona es referia a ell amb “moltes coses” com -ha posat d'exemple- “faraó, cap, o, fins i tot, nano, encara que açò últim ho deia a la meua esquena perquè no tenia valor per a dir-m'ho a la cara”.Alfonso Rus ha arribat als jutjats sobre les 10.45 hores acompanyat del seu advocat i ha prestat declaració davant el jutge durant una mica més de dues hores. L'interrogatori ha sigut extens ja que el magistrat li ha estat preguntat de manera detallada tant per les diferents converses gravades en les quals apareix ell, com en les que simplement se’l nomena.Durant la seua declaració, Rus ha insistit que mai ha donat indicacions per a contractar ningú en Ciegsa i, de fet, ha assegurat que desconeix la majoria de les persones per les quals se li ha preguntat que van ser contractades per l'empresa pública.D'altra banda, a Rus se l’ha interpel·lat per les actuacions i informes de la Unitat Central Operativa (UCO), i sobre els mateixos ha dit: “Els de l’UCO deuen haver vist moltes pel·lícules americanes”, ha sentenciat.Així mateix, ha volgut aportar al jutge una documentació relativa a ingressos/despeses en Imelsa per a justificar que, en huit anys, des que va arribar a la Diputació, va haver-hi un estalvi de personal de 15.000 milions de pessetes, segons ha manifestat. No obstant açò, el magistrat no li ha admès aquests documents ja que no és el que s'investiga en aquesta peça.D'altra banda, Rus ha aprofitat la seua declaració per a queixar-se de les filtracions i ha lamentat que sembla ser culpable abans que s'haja celebrat el judici. També ha comentat que la seua família ho està passant malament i que no entén filtracions “partidistes i esbiaixades”, ha dit.