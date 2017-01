Concentracions aquest dissabte al País Valencià contra el TTIP/CETA

Divendres, 20 de gener de 2017 a les 12:00h

Aquest dissabte, Castelló de la Plana, Alacant, València, entre més de 20 ciutats a nivell estatal, acullen mobilitzacions de protesta



RedactaVeu / València.



Aques dissabte, 21 de gener, s'ha convocat en tot Europa un Dia d'Acció Global per a demandar als europarlamentaris que voten en contra de l'acord comercial i d'inversions entre la Unió Europea i Canadà, el CETA.



La societat civil, els sindicats, agricultors i activistes d'organitzacions ciutadanes, culturals i polítiques de tot Europa eixiran al carrer amb l'objectiu de parar el CETA, el Tractat Econòmic i Comercial entre la Unió Europea i Canadà, també conegut com el “TTIP canadenc”.



Concretament, en el cas del País Valencià les mobilitzacions tindran lloc a Castelló de la Plana a la plaça de Maria Agustina a les 19h, a Alacant a les 11h començarà una bicifestació des de l'Estació de RENFE i a les 12h tindrà lloc una concentració al Mercat Central – plaça 25 de Maig, en el cas de València es concentraran a les 18h a la plaça dels Pinazo i en Elx ho faran a la plaça de Baix a les 12h.





La Campanya



La Campanya No al TTIP , la convocant de les mobilitzacions a l'Estat espanyol, ha exposat als europarlamentaris espanyols que el text del CETA i la “declaració interpretativa” que l'acompanya suposa l'acceptació que les empreses multinacionals puguen demandar els governs per adoptar mesures legítimes i no discriminatòries per a la protecció de la població i del planeta. A més, expliquen que aquest acord consagra un sistema judicial paral·lel i unidireccional al qual els inversors estrangers poden acudir per a defensar els seus interessos eludint el sistema jurídic existent.Des d'aquesta plataforma també argumenten que el CETA limita seriosament la capacitat dels governs per a crear, ampliar i regular els serveis públics i per a revertir liberalitzacions i privatitzacions fracassades.





Pèrdua de llocs de treball



Des de la Campanya No al TTIP destaquen també que el CETA fa que Canadà i la Unió Europea siguen més vulnerables a les crisis financeres, ja que produirà una major liberalització dels mercats financers. És més, posen de relleu que un estudi independent dels impactes econòmics d'aquest acord preveu que es produirà una pèrdua de llocs de treball tant a la Unió Europea com a Canadà.



Una altra de les conseqüències que podria comportar aquest acord, segons aquesta plataforma, seria l'augment del cost de les prescripcions de les patents dels medicaments, cosa que impactaria negativament en drets fonamentals com el dret a la privadesa i a la protecció de dades.



També destaquen des de la Campanya No al TTIP les clàusules del CETA referents a la cooperació reguladora i a la capacitat normativa dels estats que, segons remarquen, estableixen obstacles addicionals a les regulacions, reforçant el paper dels 'lobbies' en els processos democràtics. A més, exposen que tant a Canadà com a la Unió Europea, aquest acord exposaria els agricultors a més pressió a causa de la competitivitat comercial, la qual cosa suposaria una debilitació del sector. Així com també, recorden que aquestes clàusules també són un impediment per a les polítiques de promoció de productes de proximitat a l'hora de les compres de les licitacions públiques.



Finalment, aquesta plataforma recorda que el CETA posa en greu risc el principi de precaució de l'article 191 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea; principi que protegeix els consumidors, la salut pública i el medi ambient. Cosa que, segons destaquen, permetria que pogueren entrar en el mercat europeu productes i aliments dels quals no s'ha comprovat la seua innocuïtat o falta de toxicitat, com ocorre en el model existent en els països nord-americans.