Pilar Moncho descriu per a La Veu els tres productes valencians presentats a FITUR

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 17:00h

La diputada de Turisme resumeix els productes amb què vol donar un nou impuls al turisme valencià



Javier Cid / Madrid.



La diputada de Turisme, Pilar Moncho, va explicar ahir a FITUR per a La Veu els tres productes que es van presentar a la plaça central dels estands del País Valencià. Moncho els explicà després d’acabar els actes del dia d’ahir i amb ganes d’apropar els productes valencians als turistes per a que vinguen i coneguen la nostra terra en profunditat, la gaudisquen i vulguen tornar a escollir-la com a destí de vacances o, fins i tot, de residència.



Els productes presentats estan realitzats per la Diputació de València, l’Agència Valenciana de Turisme i l’Ajuntament de Valencia i es van presentar ahir a la Fira Internacional del Turisme de Madrid que es celebra des del dia 18 i fins al 22 de gener.





El primer producte es diu "Del tros al plat" i consisteix en un projecte molt interessant per apropar l’horta i els xicotets productors de "la millor horta del món", al turisme també, com a marca de reivindicació d’eixa altra cultura de nova economia i més sostenible amb l’objectiu de lligar-ho amb la capitalitat de l’alimentació de València en aquest any 2017. Aconseguir que els turistes vegen el País Valencià com a model d’alimentació del futur.



El segon producte, “L'art del turisme" es va presentar en conjunt amb Josep Salvador, responsable de col·leccions de l’IVAM. El que es pretén és que l’art i el turisme siguen projectes compartits i fer-ho mitjançant un programa on becaris i estudiants d’Història de l’Art vinculats a l’IVAM faran de guies turístics per vendre com a producte turístic les col·leccions i espais d’art a l’IVAM. En definitiva, lligar l’art al turisme com a experiència pilot per a explotar en un futur la resta del patrimoni cultural, artístic i històric valencià, que és molt.



Per últim, el tercer producte, "La mar de València" es va projectar com La Marina Reial serà el nou perfil visual Skyline de València i, amb aquest projecte, per extensió, fer créixer la resta de poblats i barris marítims. A més, el producte nàutic i tota la infraestructura es crearà (1.400 amarratges, poliesportiu nàutic, edifici de 30 plantes...) per contribuir a la recuperació d’eixos poblats marítims. També es pretén aprofitar infraestructures ja construïdes i connectar la ciutat amb visitants i la Marina.





Pilar Moncho durant la presentació del tercer producte. Fotografia: Javier Cid.