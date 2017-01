Trànsit recomana evitar l'A-7 i l'A-31 per la nevada que impedeix restablir la circulació

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 17:15h

La Guàrdia Civil de Trànsit d'Alacant ha recomanat, aquest dijous, no utilitzar les carreteres A-7 i A-31 davant la nevada que segueix refermant i que impedeix, malgrat els treballs de neteja, restablir la circulació amb normalitat.Segons ha informat la Comandància provincial en un comunicat, els agents s'han “bolcat” en les carreteres afectades per les nevades per “auxiliar els centenars de vehicles” que s'han vist bloquejats en les dues vies. Així, han puntualitzat que en l'A-7 hi ha nombrosos vehicles bloquejats des de primera hora del matí d'aquest dijous i que han sigut dirigits a “zones segures, com ara àrees de descans, a l'espera de tornar a reprendre la circulació”.A més, en l'A-31, en sentit Albacete, la circulació es troba tallada a l'altura de Novelda, on també hi ha “nombrosos vehicles bloquejats en els carrils d'aquesta autovia. Si fóra necessari, es facilitaria a aquests conductors menjar, beguda i peces d'abric mentre esperen que es normalitze la circulació”, han matisat les mateixes fonts.Totes aquestes actuacions estan sent coordinades sense descans des del centre operatiu de control de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Alacant, on els comandaments i els agents “estan treballant a contra rellotge”, han indicat. També han advertit els conductors que “es recomana no usar aquestes vies, ja que, encara que no cessen les tasques de neteja, segueix nevant”.Els ciutadans interessats a consultar l'estat de les carreteres poden fer-ho entrant en la pàgina oficial de la DGT