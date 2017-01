Dimiteix la cap d'Urgències de la Ribera per ‘falta de recursos’ i la situació ‘caòtica’ del servei

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 19:00h

La cap del Servei d'Urgències i responsable de la Unitat d'Hospitalització Domiciliària i de la Unitat de Pal·liatius de l'Hospital de la Ribera d'Alzira ha presentat la seua dimissió, després d’un any en el càrrec, davant la falta de recursos i la situació "caòtica" i de "col·lapse" que presenta aquest servei, així com per les discrepàncies amb la Direcció Mèdica de l'hospital per la gestió del mateix.Així ho ha indicat el Sindicat de Metges d'Assistència Pública (Simap) en un comunicat, en el qual denuncia que el nombre de pacients que consten com a ingressats en l'hospital i que romanen en Urgències fins que queda un llit lliure “ha anat augmentant exponencialment”.Segons detallen, el punt “àlgid” es va patir divendres passat, quan es van registrar fins a 27 pacients ingressats en l'hospital, però que romanien instal·lats en Urgències. No obstant açò, per al sindicat, la situació s'ha convertit en “caòtica” aquesta setmana, quan s'han registrat pics de fins a 40 pacients el dilluns i dimarts i de 35 el dimecres.“Açò fa que el Servei d'Urgències se situe en una planta més de l'hospital, però sense la dotació de personal i infraestructures, la qual cosa provoca l'amuntegament de pacients”, ha denunciat el sindicat, que ha indicat que aquesta situació ja l'han denunciada “en repetides ocasions” malgrat “la publicitat i màrqueting del qual fa gala Ribera Salut quan anuncia l'adequació de 8 llits en 4 boxes del Servei d'Urgències de l'hospital d'Alzira per aïllar pacients amb processos infecciosos”.A més a més, el sindicat denuncia que la plantilla de l'equip de facultatius d'Urgències s'haja reduït durant l'últim any en tres adjunts, quan la freqüentació de pacients del servei d'Urgències de l'hospital s'ha incrementat en un 11,5 % en els últims anys, "sense cap increment d'efectius". A més, adverteixen que “la nul·la” substitució de les incidències que van sorgir en 2016 per baixes per malaltia, permisos de paternitat o reduccions de jornada “ha donat lloc a un excés d'hores” treballades pel facultatiu d'Urgències. Així, el sindicat calcula que s’han fet 160 hores de més.“Aquesta situació és el brou de cultiu per a un clima laboral d'estrès, desmotivació i d’esgotament professional que actualment viu l'equip de facultatius del Servei d'Urgències de l'Hospital de la Ribera”, ha alertat el Simap, qui ha apuntat que està valorant si dur davant l'Autoritat Laboral aquesta situació perquè, a més del risc psicosocial al qual s'està exposant als professionals d'Urgències, calcula que l'excés d'hores sobre el Conveni Col·lectiu vigent “podria suposar econòmicament al voltant de 120.000 euros en total i, específicament, uns 4.000 euros per cadascun dels facultatius que té vincle laboral amb Ribera Salut”.Per a Simap, Ribera Salut ha d'actuar “sense dilació” i “prendre mesures” perquè el Servei d'Urgències “deixe d'estar col·lapsat” i, per a açò, insta la direcció a nomenar un responsable que “es faça càrrec de la gestió únicament d'aquest servei tan important per a l'atenció als usuaris de la comarca”.Així mateix, ha urgit a dimensionar la plantilla de facultatius d'Urgències amb una dotació, almenys, com la de l'any 2015. A més a més, afirmen que s’hauria de contractar “3 facultatius més perquè la situació d'excessos no es repetisca enguany”.