Un centenar de vehicles segueixen atrapats per la neu en l'A-7, l’A-31 i l’N-332 a Alacant

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 19:45h

Els trams de via afectats s'han anat obrint de forma progressiva

La major part dels vehicles que s'havien vist sorpresos per la nevada s’han pogut evacuar.

RedactaVeu / Alacant



La Guàrdia Civil ha indicat que solament queden un centenar de vehicles atrapats per la neu en les autovies A-7 i A-31 i en la carretera nacional N-332 en la província d'Alacant. En un comunicat, la Comandància ha assenyalat que de forma progressiva s'han anat obrint els trams de via afectats, de manera que s'ha pogut evacuar els vehicles que s'havien vist sorpresos per la nevada.



En aquest moment, "només queden al voltant d'uns 100 vehicles en la totalitat de tots els trams tallats", ha indicat la Guàrdia Civil. No obstant açò, Trànsit ha indicat que es tracta de carreteres en situació de nivell de circulació groc, on està permesa la circulació, “encara que amb molta precaució i amb velocitat reduïda”.