L’A-7 es reobri al trànsit mentre que trams de l’A-3 i l’N-332 requereixen l’ús de cadenes

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 20:30h

A la demarcació de València romanen tallades la CV-345 des de Figueroles de Domenyo cap a Alpont, així com la CV-350, CV-354, CV-361 i CV-363. A Castelló, està tancada al trànsit l'A-23 a l'altura dels municipis de Barraques i Altura



RedactaVeu / València.



L'A-7 s'ha reobert al trànsit aquesta vesprada després de romandre tallada durant hores per l'acumulació de neu provocada per l'onada de fred. No obstant açò, continuen tallades diferents carreteres de les demarcacions de València i Castelló i la Direcció General de trànsit (DGT) ha decretat l'ús obligatori de cadenes en trams de l'autovia A-3 i de la carretera nacional N-332.



En concret, aquesta vesprada romanen tallades, en la demarcació de València, la CV-345 des de Figueroles de Domenyo cap a Alpont, la CV-350, la CV-354, la CV-361 i la CV-363. A Castelló, està tancada al trànsit l'A-23 a l'altura dels municipis de Barraques i Altura, segons ha informat la Diputació de València i la Delegació de Govern.



La DGT ha decretat l'ús de cadenes pel nivell roig d'alerta en l’N-332 en els termes municipals de Morella i Vallivana, en la demarcació de Castelló, a més de la prohibició que en aquest tram circulen camions i autobusos fins que amaine el temporal. A la demarcació de València, també hauran d'instal·lar les cadenes els vehicles que circulen per l’A-3 entre Bunyol i Requena.





Estat de la xarxa corresponent a les 21 hores. Punxa en la imatge per a accedir a l'enllaç.