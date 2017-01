40 xiquets es troben aïllats per la neu en un alberg de Casas del Río

Divendres, 20 de gener de 2017 a les 10:45h

La Diputació de València envia un llevaneus per a alliberar els menuts



RedactaVeu / EP / València.



La Diputació de València ha enviat una màquina llevaneus a Casas del Río, en Requena, per a permetre l'eixida de 40 xiquets i professors aïllats en un alberg, segons ha informat la corporació provincials.



Així mateix, equips de Creu Roja es troben activats per a l'evacuació de persones en la zona de la platja de Nules, aïllats per les fortes pluges caigudes.



Durant la jornada d'aquest dijous, el telèfon d'emergències '112 Comunitat Valenciana" va registrar el nombre de trucades més elevat des del 2013, amb 13.781, segons informa Emergències.