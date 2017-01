Tio Canya: Tenim claus i forrellat nou

Divendres, 20 de gener de 2017 a les 11:00h

El Teatre Principal de València s’ompli per a celebrar el primer dels concerts d’homenatge a Al Tall i a la seua cançó ‘Tio Canya’



Sixto Ferrero / València.



Probablement res no hauria sigut igual si la Batalla de València no haguera estat el que finalment va ser, una llarga etapa d’assumptes pendents i de deutes anquilosats. Tal vegada tot hauria canviat si aquell govern lermista no haguera deixat eixir el fum per la teulada. Qui sap si d’ací dos anys la teulada estarà suficientment guarida com per a suportar la calor que emana de les goles dels seus habitants, tots ells fills, néts i besnéts del Tio Canya, que encara avui han de baixar la cara. Tot i això, com es desprèn de l’explicació que donà Vicent Torrent dijous a la nit durant l’homenatge a la seua cançó i a Al Tall, la mítica cançó hauria existit igual, perquè naixia d’un passat que no estava del tot a l’abast dels valencians d’aleshores per a poder-lo capgirar per ells sols.



Han passat més de quaranta anys des que Vicent Torrent creara el Tio Canya. El 2016, la societat civil va recollir el guant per homenatjar aquell “exercici de sociolingüística” que cantava Al Tall concert sí, concert també. La Falla Arrancapins es posà al capdavant d’un any Tio Canya sense suport d’un nou consell format majoritàriament per descendents i hereus de l’home de brusa negra i faixa morellana. Tanmateix, a l’aixopluc d’una comissió Any Tio Canya els col·lectius s’hi afegiren, dedicaren monuments fallers, articles de premsa, campanyes, exposicions i, finalment, un concert, on, per fi, en aquesta ocasió s’ha comptat amb el suport de les institucions. No en serà un, sinó tres concerts, a València, al Principal de Castelló de la Plana i al Teatre Arniches d’Alacant.



El concert del passat dijous al cap i casal obria, a més a més, la temporada del 2017 al Teatre Principal, alhora que posava un colofó a l’any commemoratiu. Malgrat la pluja, el vell teatre lluïa plenitud de goles disposades a corejar, si més no, tornades a ritme de jota. Així, Alcaraz, Marzà, Soler, Baldoví, Girona, etc., cognoms de responsabilitat, es barrejaven amb altres anònims que, submergits en la foscor de la platea, formaven part d’un tot. Són veus anònimes que demanen unes claus de casa.





Alguns dels polítics presents en el concert Reviscola Tio Canya.



Tres cors mixtos, el de l’Eliana, el de Vinalesa i el de la SC el Micalet, sota la direcció de Miquel Juan, introduïren l’espectacle Reviscola Tio Canya amb una versió de la cançó arranjada per Juan. L’actor Pau Blanco conduïa l’espectacle entre la jocositat, l’humor i la crítica. Musicants, amb l’exmembre d'Al Tall Manolo Miralles al capdavant, feren sonar la Ximbonbeta, una versió de Perquè vull i La perla negra-absència del disc Xarq al-Andalus d’Al Tall. Un vídeo d’ACICOM recollia testimonis de descendents del Tio Canya, que recordaven com de magres les havia passades en anar a València.





Els cors de Vinalesa, L'Eliana i de la SC el Micalet.



Sis veus per al poeta, amb Maribel Crespo, l’única dona d’Al Tall, feren honor al seu poeta de capçalera amb la Rosa de paper, joguinejaren amb el batre, amb l’havanera i la jota i clogueren amb la versió de La Colometa d’Al Tall. Pau Blanco anuncià un altre excomponent d'Al Tall i de la foscor aparegué la veu trencada d’aquell “jove” d’Al Tall, ara ja manufacturat en mil viatges a València. L’amor és Déu en barca obrí la participació de Miquel Gil, i un Estellés, “perquè sinó, no som res”, deixà pas a les albades.



Uns dolls de veu penetraven les oïdes. Irradiaven luminescència sonora genuïnament valenciana. Josemi Sánchez, exmembre d'Al Tall, els deia a cau d’orella el missatge, apel·lant a eixe retorn impossible d’una nova RTVV, i Teresa Segarra i Josep Aparició ‘Apa’ enviaven el missatge amb melismes, afinacions temperades i ritme d’herència aksak.



Era l’hora dels hereus. XiromitaTrad Project, amb l’excomponent d'Obrint Pas Miquel Gironés al capdavant, presentaven revisions a la tradició, movent-se en la riproposta que tants èxits dugué al grup homenatjat. L’impuls innat de Gironés eixí a passejar i no es va privar d’agrair el fet que “algú, referint-se al conseller Marzà, des de les institucions haja dit a la Policia que tenim dret a parlar la nostra llengua”.





Al Tall.



Parlà, en nom de la comissió Any Tio Canya, Josep Antoni Collado, qui agraí la implicació de les institucions en aquest concert d’homenatge. “És encara difícil que el Tio Canya torne a València amb normalitat”, digué Collado, qui animà a deixar de ser “valencianocallants”, demanà que es deixe “clara” la unitat de la llengua des de tots els àmbits, i així com havien fet ressonar les goles dels cantaors, Collado també trobà a faltar mitjans de comunicació. “El forrellat és suficient o caldrà un nou per tindre la nostra casa?”, conclogué Collado. Tot un dard d’advertiment llançat a la foscor igualitària de besnéts del Tio Canya.



Pep Gimeno Botifarra tancava la participació d’hereus i “fans” d’Al Tall i del Tio Canya. Embarbussaments i nous himnes civils i col·lectius, com la versió de la Malaguenya de Barxeta, arrancaven aplaudiments cofois de sentir-se amos de casa. Parlà, posteriorment, l’artífex del fet. Torrent explicà el perquè i d’on naix el Tio Canya. Revelà que fou educat en la dura postguerra en castellà, fins que trobà unes claus que li obriren la porta d’una casa desconeguda. La conegué, l’estimà i la defensa. “Vull dedicar aquest homenatge, per la part que em correspon, a ma mare, la morellana Nati Centelles i a mon pare, el torrentí Pasqual Torrent, que si haguera sigut avui m’hagueren educat en valencià”.



Aparegué Al Tall qui, amb Darrer diumenge d’Octubre i el Cant dels Maulets, feu bullir un teatre fidel, fan, militant, propietari de sa casa. Tots pegats cantaren per última volta el Tio Canya. Les tornades ressonaven coralment amb vehemència mentre que a cadascuna de les butxaques pesava una clau que obrí un forrellat el 2015.



Adéu Tio Canya, qui ens ensenyà a no ser valencianocallats i somiar que podem recuperar la nostra casa.





