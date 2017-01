El País Valencià es manté en alerta per neu, pluja i vent

Divendres, 20 de gener de 2017 a les 11:15h

La neu es desplaça cap a les comarques nord

Diverses poblacions han suspès les classes. L’A3 entre Bunyol i Requena continua amb complicacions.

Morella.

Neu

EP / RedactaVeu / València



Aquest fort temporal de fred, vent, pluja i neu que està caient al País Valencià segueix deixant precipitacions generalitzades i persistents, a hores d’ara especialment a les comarques del nord del País Valencià, que ha començat el dia amb fortes pluges i un mantell de neu de 48 centímetres d'espessor a Morella, segons Aemet.



Així, l'observatori de Castelló de la Plana ha registrat 107.2 l/m2 acumulats en les últimes 24 hores i l'àrea de seguretat de Castelló de la Plana adverteix que la pluja ha causat diverses incidències per talls de via i fallades en semàfors i enllumenat.



D'aquesta manera, les nevades s'estan concentrant a l'interior de la meitat nord acompanyades, en el litoral nord, d'intervals de vent fort del nord-est. A més, s'estan produint rajos, en l'última hora, en la zona de Castelló (la Plana Alta), així com en la zona de Cullera (la Ribera Baixa) amb molta activitat en mar i alguna descàrrega en zones d'interior.



El president de la Generalitat, Ximo Puig, s'ha reunit a primera hora d'aquest divendres amb el director general Emergències, José María Ángel, i la consellera d'Habitatge, Maria José Salvador, per a avaluar el dispositiu activat pel temporal. En aquest sentit, s’ha informat que el País Valencià segueix en alerta aquest divendres per neu; en risc roig l'interior de la demarcació de Castelló i la de València per pluges, fenòmens costaners i vent. Així, es preveuen precipitacions generalitzades que podran ser persistents i puntualment fortes, sense descartar alguna tempesta, encara que tendiran a remetre en el sud d'Alacant a partir de la vesprada.





Vilafranca, aquesta matinada. Foto: Ajuntament de Vilafranca.



La cota de neu se situarà al voltant dels 600-800 metres a les comarques del nord, 800 metres a la demarcació de València i 1000 metres a la d’Alacant. Les temperatures mínimes aniran en ascens i les màximes es mantindran amb pocs canvis, excepte al sud, on pujaran. El vent bufarà del nord-est moderat, amb intervals de fort en el litoral nord.



Classes suspeses



Diverses poblacions anunciaven anit a última hora que aquest divendres se suspenien les classes, totes elles per inclemències meteorològiques, com és el cas de Cullera, Riola i Castelló de la Ribera, a la Ribera Alta i Baixa; Alcoi, a l’Alcoià; Alacant, a l’Alacantí, i Vilafranca i Morella, als Ports.



L’A3 tallada



Des d’anit, tal com informà aquest diari, a l’A3 entre Bunyol i Requena, està treballant l'UME per tal de restablir la comunicació de la carreteres que s’ha vist complicada per diferents qüestions meteorològiques, com ara diverses nevades intenses, que han deixat aïllats els conductors. Anit arribaven els militars per proveir els conductors de mantes.

