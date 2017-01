Un riu d'aigua i granís envaeix els carrers de Cullera

Divendres, 20 de gener de 2017 a les 11:00h

La gran quantitat d’aigua barrejada amb granís que ha caigut sobre Cullera ja ha donat un esglai en el cor als veïns. Des dels balcons, aquest matí, els cullerencs veien amb sorpresa aquesta xicoteta riuada que mai havien vist.



I és que, en aquesta localitat, a causa de les fortes pluges s’han suspès les classes. L’alcalde Jordi Mayor ha pres la decisió aquesta matinada. També s’han tallat alguns camins rurals per possibles inundacions.



Per altra banda, cal recordar que les nevades al Páis Valencià s'estan concentrant a l'interior de la meitat nord acompanyades, en el litoral nord, d'intervals de vent fort del nord-est. A més, s'estan produint rajos, en l'última hora, en la zona de Castelló (la Plana Alta), així com en la zona de Cullera (la Ribera Baixa) amb molta activitat en mar i alguna descàrrega en zones d'interior.