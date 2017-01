Ferrer i Bautista s'enfronten en la tercera ronda de l'Open d’Austràlia

Divendres, 20 de gener de 2017 a les 11:45h

Duel entre valencians per una plaça en huitens de final del primer Gran Slam de la temporada



Javier Cid / València.



David Ferrer, 21 cap de sèrie, ha superat la segona ronda de l’Open d’Austràlia en derrotar el nord-americà Ernesto Escobedo per 2-6, 6-4, 6-4 i 6-2 en dues hores i 46 minuts. El de Xàbia, que es va deixar un set, vol tornar a demostrar el seu nivell enguany malgrat la seua edat.



Aquesta victòria assegura que hi haurà un valencià en huitens de final, perquè Ferrer s'enfrontarà en tercera ronda contra el seu amic, el castellonenc Roberto Bautista, 13 favorit, que va superar el japonès Yoshihito Nishioka, 99 del món, per 6-2, 6-3 i 6-3 en dues hores i nou minuts.



El partit serà demà dia 21 a la 1 de la matinada i el guanyador passarà a ser un dels setze tenistes que lluitaran pel prestigiós títol que se li ha escapat a Novak Djokovic, ja que va caure ahir front al tenista uzbek Istomin.





David Ferrer i Roberto Bautista s'enfronten demà. Fotografia: La Veu PV.